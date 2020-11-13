В этих местах люди чаще всего заражаются COVID-19: эксперты составили список

Самые частые заражения коронавирусом происходят внутри организованных коллективов. Специалисты отмечают, что один больной человек может передать болезнь 2-3 людям. Чаще всего вирус быстро распространяется в закрытых коллективах и помещениях.

Химик из Колорадо разработал специальный инструмент, который может рассчитать риск заражения и на основе этого инструмента было проведено исследование о вероятности инфицирования в различных местах, сообщает ТСН.

Заражение в частном доме или квартире

Моделирование ситуации показало, что если в одной комнате дома или квартиры собралось шесть человек и один из них инфицирован – то через 4 часа заболеет еще пять человек. Если бы все присутствующие были в масках, то заразившихся было бы только четверо. Если уменьшить длительность встречи на 2 часа и проветрить комнату – то риск заражения ниже единицы. Как отмечают исследователи, вирус передается быстрее в непроветриваемых помещениях. Температура воздуха должна быть от 18 до 21 градуса тепла, в уровень влажности – от 40% до 60%.

"Если у вас воздух в помещении сухой, вирус распространяется быстрее. Ваши слизистые оболочки высыхают быстрее, вы теряете защиту от вируса. Если слизистые оболочки сухие, вирус легче привяжется, так как слизь играет роль барьера. Если его нет, вирус сразу проникает на слизистую оболочку, цепляется и проникает в организм", - объяснил заведующий отделом антимикробной резистентности и инфекционного контроля ЦОЗ Минздрава Роман Колесник.

Заражение в барах, клубах и ресторанах

Если в помещении нет механической вентиляции и постоянного проветривания – то риск заразиться очень высок. Если в зале 15 гостей и трое сотрудников и есть хотя бы один инфицированный, то через 4 часа заразятся все остальные. Если надеть маски – то только половина, если проветрить помещение и сократить время посещения до двух часов – то только один человек.

Заражения в школьных классах и на мероприятиях

При отсутствии масок и постоянного проветривания от одного человека (ученика или учителя) может заразиться половина класса. При наличии масок – не более пяти человек. Если уменьшить время занятия или мероприятия вдвое, и постоянно проветривать помещение – то максимум один человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали украинцам, где необходимо носить маски.

А также рассказывали о том, что врачи предупредили об опасности превращения одноразовой маски в многоразовую.