При этих COVID-симптомах вам может понадобиться немедленная госпитализация. Будьте бдительны!

Коронавирус может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Какие же именно сегодня определены критерии для госпитализации при COVID-19 - рассказали в Министерстве здоровья Украины.
Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
В Минздраве напоминают, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
"В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", - говорится на странице ведомства в Facebook.
Напомним, недавно доктор биологических наук и академик НАН рассказал, когда в Украине ждать пика COVID-19.
А главный санитарный врач Игорь Кузин высказался о производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине.