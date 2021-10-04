При этих COVID-симптомах вам может понадобиться немедленная госпитализация. Будьте бдительны!

Коронавирус может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Какие же именно сегодня определены критерии для госпитализации при COVID-19 - рассказали в Министерстве здоровья Украины.

Критерии для госпитализации при коронавирусе

Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боль в грудной клетке

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр)

нарушение сознания

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента

В Минздраве напоминают, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

"В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения", - говорится на странице ведомства в Facebook.