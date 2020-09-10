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При этих болезнях вакцинация от коронавируса невозможна: совет врача

Автор: Людмила Жукова

Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог рассказал, людям с какими болезнями нельзя вакцинироваться от COVID-19. По словам медика, все заболевания, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к прививке от коронавируса.

Как пояснил медик, простой пример - это онкология. Поскольку если есть лечение - оно сопровождается иммунодепрессией.

"Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - сказал врач Владислав Жемчугов изданию VM.

Также медик отметил, что абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка, системные заболевания крови.

Напомним, что массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистическому прогнозу вакцина против COVID-19 может появиться в Украине в марте 2021 года.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, как помимо вакцины от коронавируса в мире ищут лекарство от СОVID-19.

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