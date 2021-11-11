ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Эти номера светятся после вакцинации": украинец на митинге поразил фейком про COVID

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:43
"Эти номера светятся после вакцинации": украинец на митинге поразил фейком про COVID Мужчина поразил фейком про прививки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На митинге противников обязательной вакцинации, который проходил в Киеве, один из участников поразил новым - абсолютно нелепым фейком о прививках. Он сообщил, что после вакцинации у человека появляются специальные номера, которые он может определять с помощью Bluetooth.

Видео с речью украинца опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Но прокомментировал мужчина вакцинацию телеканалу "Киев".

Новый фейк о вакцинации

"На самом деле это не какая ни вакцинация, вот видите номера? Эти номера светятся у человека после вакцинации. Это проверяли уже тысячу раз. Каждый человек может проверить на своем смартфоне, включив Bluetooth", - сказал украинец.

На вопрос журналистки, почему же у нее на телефоне такого нет, мужчина ответил, что все дело в телефоне, мол, у него старая модель, а у нее - новая.

Мужчина утверждает, что вакцинированные люди отображаются в его телефоне по номерам, если включить Bluetooth. Но если он отойдет туда, где не будет людей - номера в телефоне исчезнут.

Украинец сообщил, что не сам до такого дошел, а информация была в интернете.

Фейки относительно вакцинации

Многие из украинцев верят, что обязательная вакцинация нарушает конституционные права человека, но это не так.

В соответствии с статьи 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" прямо установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Также среди людей есть мнение о теории всемирного заговора против человечества для введения людям микрочипов и изменения ДНК, называя массовую вакцинацию медицинским экспериментом.

Стоит отметить, что понятие "медицинского эксперимента" не урегулировано на законодательном уровне в отличие от понятия "медико-биологических экспериментов".

Согласно статьи 28 Конституции Украины, ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Как мы ранее писали, в Николаеве семейный врач на площади кричала, что "коронавируса нет".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
LITE
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта
Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта