"Эти номера светятся после вакцинации": украинец на митинге поразил фейком про COVID

На митинге противников обязательной вакцинации, который проходил в Киеве, один из участников поразил новым - абсолютно нелепым фейком о прививках. Он сообщил, что после вакцинации у человека появляются специальные номера, которые он может определять с помощью Bluetooth.

Но прокомментировал мужчина вакцинацию телеканалу "Киев".

Новый фейк о вакцинации

"На самом деле это не какая ни вакцинация, вот видите номера? Эти номера светятся у человека после вакцинации. Это проверяли уже тысячу раз. Каждый человек может проверить на своем смартфоне, включив Bluetooth", - сказал украинец.

На вопрос журналистки, почему же у нее на телефоне такого нет, мужчина ответил, что все дело в телефоне, мол, у него старая модель, а у нее - новая.

Мужчина утверждает, что вакцинированные люди отображаются в его телефоне по номерам, если включить Bluetooth. Но если он отойдет туда, где не будет людей - номера в телефоне исчезнут.

Украинец сообщил, что не сам до такого дошел, а информация была в интернете.

Фейки относительно вакцинации

Многие из украинцев верят, что обязательная вакцинация нарушает конституционные права человека, но это не так.

В соответствии с статьи 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" прямо установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Также среди людей есть мнение о теории всемирного заговора против человечества для введения людям микрочипов и изменения ДНК, называя массовую вакцинацию медицинским экспериментом.

Стоит отметить, что понятие "медицинского эксперимента" не урегулировано на законодательном уровне в отличие от понятия "медико-биологических экспериментов".

Согласно статьи 28 Конституции Украины, ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.