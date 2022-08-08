UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть три варианта: Комаровский рассказал, что делать при панических атаках

Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский объяснил, что делать при панических атаках на фоне продолжающейся войны с ее ужасами, как отвлечься от тревоги и не замыкаться в депрессии, и дал советы о психическом здоровье.

Об этом известный педиатр и ведущий рассказал в интервью Максу Назарову в передаче "Да, это так".

По словам заслуженного врача Украины, для избавления от панических расстройств есть три варианта действий.

  • Вариант первый - это ограничение негативной информации.

"Понятно, что это очень часто звучит как теория. Потому что человек, который погружен в новостную повестку, не может не читать новости и не смотреть мерзкие видео в сетях", - отметил Комаровский.

  • Второе - надо постараться максимально занять физическое тело.

Доктор подчеркивает, что необходимо отрываться от подобного контента о боевых действиях и обстрелах, разрушенных домах и жертвах, и заниматься интенсивной активной деятельностью. К примеру, брать в руки лопату, велосипед, ставать на беговую дорожку...

В этом контексте Комаровский соглашается, что спорт и физическая нагрузка спасают от депрессии, называет это рабочей теорией.

При этом врач считает, что во время войны спорт можно заменить иным видом деятельности.

"Всегда есть, куда направить физические усилия - помогать волонтерам, грузить вагоны, развозить, пахать, копать окопы, разбирать завалы... Всегда есть чем заняться физически. Но надо очень сильно физически уставать", - говорит доктор.

  • Третье - поход к специалисту.

Тут Комаровский обращает внимание на определенные вредные предрассудки, укоренившиеся в обществе.

"У нас поход к психологу или психиатру - это стыдно на уровне ментальности", - сетует педиатр.

При этом, добавляет Комаровский, во всем мире лечить депрессию и панические расстройства может любой дипломированный врач.

Напомним, ранее доктор Комаровский высказался о синдроме длительного сдавления, и правилах оказания первой помощи пострадавшим при завалах и разрушении зданий.

А также недавно он рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский