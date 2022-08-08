Есть три варианта: Комаровский рассказал, что делать при панических атаках

Доктор Евгений Комаровский объяснил, что делать при панических атаках на фоне продолжающейся войны с ее ужасами, как отвлечься от тревоги и не замыкаться в депрессии, и дал советы о психическом здоровье.
Об этом известный педиатр и ведущий рассказал в интервью Максу Назарову в передаче "Да, это так".
По словам заслуженного врача Украины, для избавления от панических расстройств есть три варианта действий.
"Понятно, что это очень часто звучит как теория. Потому что человек, который погружен в новостную повестку, не может не читать новости и не смотреть мерзкие видео в сетях", - отметил Комаровский.
Доктор подчеркивает, что необходимо отрываться от подобного контента о боевых действиях и обстрелах, разрушенных домах и жертвах, и заниматься интенсивной активной деятельностью. К примеру, брать в руки лопату, велосипед, ставать на беговую дорожку...
В этом контексте Комаровский соглашается, что спорт и физическая нагрузка спасают от депрессии, называет это рабочей теорией.
При этом врач считает, что во время войны спорт можно заменить иным видом деятельности.
"Всегда есть, куда направить физические усилия - помогать волонтерам, грузить вагоны, развозить, пахать, копать окопы, разбирать завалы... Всегда есть чем заняться физически. Но надо очень сильно физически уставать", - говорит доктор.
Тут Комаровский обращает внимание на определенные вредные предрассудки, укоренившиеся в обществе.
"У нас поход к психологу или психиатру - это стыдно на уровне ментальности", - сетует педиатр.
При этом, добавляет Комаровский, во всем мире лечить депрессию и панические расстройства может любой дипломированный врач.
Напомним, ранее доктор Комаровский высказался о синдроме длительного сдавления, и правилах оказания первой помощи пострадавшим при завалах и разрушении зданий.
А также недавно он рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине.