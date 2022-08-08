Есть три варианта: Комаровский рассказал, что делать при панических атаках

По словам заслуженного врача Украины, для избавления от панических расстройств есть три варианта действий.

Вариант первый - это ограничение негативной информации.

"Понятно, что это очень часто звучит как теория. Потому что человек, который погружен в новостную повестку, не может не читать новости и не смотреть мерзкие видео в сетях", - отметил Комаровский.

Второе - надо постараться максимально занять физическое тело.

Доктор подчеркивает, что необходимо отрываться от подобного контента о боевых действиях и обстрелах, разрушенных домах и жертвах, и заниматься интенсивной активной деятельностью. К примеру, брать в руки лопату, велосипед, ставать на беговую дорожку...

В этом контексте Комаровский соглашается, что спорт и физическая нагрузка спасают от депрессии, называет это рабочей теорией.

При этом врач считает, что во время войны спорт можно заменить иным видом деятельности.

"Всегда есть, куда направить физические усилия - помогать волонтерам, грузить вагоны, развозить, пахать, копать окопы, разбирать завалы... Всегда есть чем заняться физически. Но надо очень сильно физически уставать", - говорит доктор.

Третье - поход к специалисту.

Тут Комаровский обращает внимание на определенные вредные предрассудки, укоренившиеся в обществе.

"У нас поход к психологу или психиатру - это стыдно на уровне ментальности", - сетует педиатр.

При этом, добавляет Комаровский, во всем мире лечить депрессию и панические расстройства может любой дипломированный врач.