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Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секрет

Автор: Styler

Режим дня каждого человека зависит от множества факторов: наличия детей, работы, занятости в течение дня. В зависимости от этих факторов нужно планировать прием пищи, чтобы получить фигуру мечты. Когда принимать пищу, сколько раз в день, для здорового похудения - читайте ниже в нашем материале.

Об этом на своей странице в Instagram написала фитнес-эксперт Марина Боржемская.

Так, эксперт привела три варианта режима дня.

Трехразовое питание

Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.

  • Завтрак – 8:00–9:00.
  • Обед – 12:30–13:30.
  • Ужин – 17:00–17:30.

Четырехразовое питание

Режим дня для тех, ложится спать не позднее 22:00.

  • Завтрак – 7:00–8:00.
  • Перекус – 9:30–10:00.
  • Обед – 13:00–14: 00.
  • Ужин – 18:00.

Фото: когда нужно есть, чтобы снизить вес (pixabay)

Пятиразовое питание

"Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин до 19:00–19:30", – объяснила Боржемская.

  • Завтрак – 7:00–8:00
  • Перекус – 9:30–10: 00
  • Обед – 12:30–13:30
  • Перекус – 15:30–16: 00
  • Ужин – 19:00–19:30.

Как сообщали ранее, врач назвала главные ошибки при похудении.

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