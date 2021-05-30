Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секрет

Режим дня каждого человека зависит от множества факторов: наличия детей, работы, занятости в течение дня. В зависимости от этих факторов нужно планировать прием пищи, чтобы получить фигуру мечты. Когда принимать пищу, сколько раз в день, для здорового похудения - читайте ниже в нашем материале.
Об этом на своей странице в Instagram написала фитнес-эксперт Марина Боржемская.
Так, эксперт привела три варианта режима дня.
Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.
Режим дня для тех, ложится спать не позднее 22:00.
"Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин до 19:00–19:30", – объяснила Боржемская.
Как сообщали ранее, врач назвала главные ошибки при похудении.