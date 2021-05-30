Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секрет
Режим дня каждого человека зависит от множества факторов: наличия детей, работы, занятости в течение дня. В зависимости от этих факторов нужно планировать прием пищи, чтобы получить фигуру мечты. Когда принимать пищу, сколько раз в день, для здорового похудения - читайте ниже в нашем материале.
Об этом на своей странице в Instagram написала фитнес-эксперт Марина Боржемская.
Так, эксперт привела три варианта режима дня.
Трехразовое питание
Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.
- Завтрак – 8:00–9:00.
- Обед – 12:30–13:30.
- Ужин – 17:00–17:30.
Четырехразовое питание
Режим дня для тех, ложится спать не позднее 22:00.
- Завтрак – 7:00–8:00.
- Перекус – 9:30–10:00.
- Обед – 13:00–14: 00.
- Ужин – 18:00.
Фото: когда нужно есть, чтобы снизить вес (pixabay)
Пятиразовое питание
"Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин до 19:00–19:30", – объяснила Боржемская.
- Завтрак – 7:00–8:00
- Перекус – 9:30–10: 00
- Обед – 12:30–13:30
- Перекус – 15:30–16: 00
- Ужин – 19:00–19:30.
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