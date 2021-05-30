ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секрет

Новина українською →
Воскресенье 30 мая 2021 10:15
Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секрет Фото: когда есть, чтобы похудеть (pixabay)
Автор: Styler

Режим дня каждого человека зависит от множества факторов: наличия детей, работы, занятости в течение дня. В зависимости от этих факторов нужно планировать прием пищи, чтобы получить фигуру мечты. Когда принимать пищу, сколько раз в день, для здорового похудения - читайте ниже в нашем материале.

Об этом на своей странице в Instagram написала фитнес-эксперт Марина Боржемская.

Так, эксперт привела три варианта режима дня.

Трехразовое питание

Этот вариант подходит тем, кто ложится спать не позднее 21:00.

  • Завтрак – 8:00–9:00.
  • Обед – 12:30–13:30.
  • Ужин – 17:00–17:30.

Четырехразовое питание

Режим дня для тех, ложится спать не позднее 22:00.

  • Завтрак – 7:00–8:00.
  • Перекус – 9:30–10:00.
  • Обед – 13:00–14: 00.
  • Ужин – 18:00.

Когда нужно есть, чтобы похудеть легко и быстро: диетолог раскрыла секретФото: когда нужно есть, чтобы снизить вес (pixabay)

Пятиразовое питание

"Если вы ложитесь спать около 23:00, можете добавить еще один перекус во второй половине дня и сместить свой ужин до 19:00–19:30", – объяснила Боржемская.

  • Завтрак – 7:00–8:00
  • Перекус – 9:30–10: 00
  • Обед – 12:30–13:30
  • Перекус – 15:30–16: 00
  • Ужин – 19:00–19:30.

Как сообщали ранее, врач назвала главные ошибки при похудении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь эксперты похудение
LITE
Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать
Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать