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Не ешьте это на ужин: названы продукты, которые превращают сон в кошмар

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 13:07
Не ешьте это на ужин: названы продукты, которые превращают сон в кошмар
Продукты (фото: РБК-Украина)

Эксперты назвали ряд продуктов, которые сильно мешают сну

Специалисты по питанию назвали самые вредные продукты, которые могут полностью испортить ваш ночной сон. Для того, чтобы этого не произошло, вам следует не употреблять эту пищу в качестве ужина, иначе утром вы обнаружите у себя на лице помятость и оттеки. Список нежелаемой еды сообщил немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт.

На первом месте по вредности на ужин стоят сырые овощи и зелень, утверждает эксперт. Они активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна.

На втром месте оказались продукты с характерным вкусом - это чили и имбирь. Эксперт подчеркнул, что эти продукты ускоряют обмен веществ, также повышая температуру тела. К тому же острый перец у многих вызывает изжогу.

Также в списке оказалась сладкая, которая, по словам диетолога повышает давление. Это травянистое растение содержит много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс.

Постарайтесь употреблять на ночь продукты, богатые триптофаном. Триптофан – аминокислота, которую организм использует для улучшения сна и расслабления нейтротрансмиттеров, так что лучше выпейте на ночь стакан молока, съешьте натуральный йогурт, горсть орехов, немного морепродуктов или сыра.

Как мы ранее сообщали, в Украине сахар серьезно вырастет в цене. Предполагается, что его цена вырастет на 10%. Эксперт считает, что цены на этот продукт поползут вверх уже весной.

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