Роман Гольдман объяснил фото Зеленского с врачами: когда еще не было коронавируса

Фото: Роман Гольдман (facebook.com)

Снимок был сделан задолго до болезни президента

В социальных сетях вызвала бурное обсуждение фотография, на которой президент Владимир Зеленский, который сейчас лечится в "Феофании" от коронавируса, изображен с тремя врачами. Все они на фотографии без масок.

Как выяснилось, снимок был сделан задолго до болезни президента, а именно в Израиле в 2016 году. Ее опубликовал тогда Первый медицинский центр Тель-Авива.

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман объяснил в Facebook, что фото снято много лет назад, когда еще мир не знал о COVID.

Фото, сделанное в 2016 году в Израиле (facebook.com / Роман Гольдман)

"Многие уже забыли, но маски тогда надевали только во время хирургических операций и карнавалов, поэтому мы и без масок. Обычное дружеское фото, тогда еще просто Владимира Зеленского с представителями Первого медицинского центра Тель-Авива", - сообщил Роман Гольдман.

По его словам, то, что устроили с этим фото представители некоторых СМИ вызывает просто чувство брезгливости. Проверить в интернете и убедиться, что фотография была опубликована более 3 лет назад, может каждый.

"А журналист, разместивший ее, просто обязан был это сделать, иначе его и журналистом назвать сложно. Поэтому, я утверждаю, что это типичный пример фальсификации. И теперь мы можем точно назвать издания, занимающиеся фейками. Стыдно господа, это и непрофессионально, и мелко", - добавил Гольдман.

Кроме того, он отметил, что знаком с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он был еще просто интересным человеком, хорошим артистом и успешным шоуменом.

"И с тех пор уважаю его за порядочность и талант. И, да, горжусь дружбой и сотрудничеством с командой президента. Сегодня желаю господину президенту легкого течения болезни и скорейшего выздоровления! И хочу добавить, что готов оказать ему любую профессиональную помощь и привлечь, если нужно, лучших врачей Израиля. Как делаю уже много лет для каждого из своих друзей и многих тысяч пациентов, которым помогли наши специалисты", - резюмировал Гольдман.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.

Позже президент опубликовал видеообращение, в котором рассказал, как протекает у него болезнь, и поблагодарил всех, кто желает ему скорейшего выздоровления.