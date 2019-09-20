Еще бы стриптиз показала: MARUV спела в московском метро (фото)

MARUV порадовала своих поклонников неожиданным выступлением в метро
Популярная украинская певица MARUV, которая недавно на российском фестивале слилась в страстном поцелуе с женщиной, спела в метро в Москве. Об этом она написала на своей странице в Instagram, где и выложила соответствующие фото.
Выступление MARUV собрало в московской подземке достаточно большое количество людей.
MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
"Сегодня я пела в метро. Это был такой захватывающий опыт для меня. Мне действительно это понравилось", - написала певица.
MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
Для своего выступления она выбрала леопардовый пиджак, зеленую водолазку, черный берет и ботфорты.
MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети также прокомментировали ее выступление в столице России. Стоит отметить, что мнения людей разделились. Жители Москвы были довольны ее перформансом.
Скриншоты с Instagram
Ранее сообщалось, что MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира Танцы со звездами 2019.