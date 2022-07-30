Вы еще не пробовали воду Сасси, но хотите похудеть? Скорей за огурцами и держите рецепт

Что это за вода Сасси такая

Вода Сасси - это напиток, который готовится на основе огурцов, лимона, имбиря и мяты. Своим названием этот напиток обязан Синтии Сасс, известной в США эксперту по диетологии и спортивному питанию. Благодаря тысячам положительных отзывов, эта вода стала быстро распространять фамилию автора всем миром.

Люди, которые пили эту воду согласно рекомендациям, заметили, что она действительно помогает следить за фигурой.

В пользу этих слов существуют исследования, согласно которым, те женщины с лишними килограммами, что пили воду Сасси в течение 2-х месяцев смогли значительно похудеть. Впоследствии эти данные были проверены и подтверждены.

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Лимон, имбирь и огурец - это лучший микс для вас (фото: pixabay)

Полезные свойства воды

Каждый из ингредиентов воды непременно является героем множества статей о полезном питании. Сочетаясь с чистой водой эти ингредиенты создают настоящее торнадо из витаминов. Рассмотрим подробнее.

Улучшает иммунитет

На защиту иммунитета приходит замечательный микс из свежего лимона и имбиря. Делать такую воду актуально всегда, чтобы ваш иммунитет был "на страже".

Помогает кишечнику

Помимо иммунозащитных свойств, имбирь также помогает пищеварению и ускоряет выведение токсинов из организма. Мята помогает во время вздутия живота.

Восстанавливает кожу и волосы

Снова свою роль играет витамин С, ведь он способствует синтезу коллагена. Благодаря чему ваша кожа, суставы, ногти, зубы и волосы получают естественное восстановление. Кроме того, вода воспроизводит до 50% коллагенового белка.

Снижает уровень сахара в крови

Корень имбиря регулирует уровень сахара и холестерина в крови. Также он улучшает липидные профили и уровень глюкозы в крови. Иными словами, имбирь играет роль в снижении риска сердечных заболеваний и диабета.

Способ приготовления

На полтора литра очищенной воды вам понадобится:

Имбирь - 1 столовая ложка

Огурец - 1-2 шт.

Лимон - 1-2 шт.

Мята - 12 листиков

Натираем очищенный имбирь на терке, и добавляем в воду.

Нарезаем огурец и лимон тонкими слайсами и вместе с мятой добавляем в воду.

Для того чтобы напиток настоялся, ему достаточно провести одну ночь в холодильнике. Приятного аппетита!