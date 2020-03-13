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Еще одна украинка умерла от коронавируса: новые детали

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 20:55
Еще одна украинка умерла от коронавируса: новые детали
От коронавируса умерла украинка в Италии (коллаж РБК-Украина)

От коронавируса погибли уже двое граждан Украины

Коронавирус привел к гибели еще одной украинки - трагедия произошла в Италии 13 марта. Женщина была госпитализирована еще 8 марта с подозрением на заражение COVID-19, и только вчера диагноз был подтвержден.

Как рассказала активистка Оксана Федкив в своем Facebook, 65-летняя гражданка Украины - Раиса Малышева - работала в итальянском городе Ровато (провинции Брешия).

Женщина 6 дней провела в больнице в Кьяри после госпитализации. Отмечается, что она находилась в очень тяжелом состоянии и лежала в реанимации. Медики зафиксировали у нее проблемы с дыханием.

К сожалению, спасти ее жизнь врачам не удалось.

Еще одна украинка умерла от коронавируса: новые детали

В Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева (Фото с Facebook-страницы Оксаны Федькив)

Раиса Малышева родилась 7 августа 1954 года. В Ровато в Италии она работала на законных основаниях и со всеми документами.

У украинки остались дочка и внук.

В сети уже появились сообщения о трагедии от родственников погибшей.

"Моя родная тетя Раичка... Тебя не стало, опустошилась надежда, погасла свеча... А мы так верили! Прости, что в этом страшном мире ты светила всегда светом и добром в отличие от других! Извини, что не смогли помочь ничем... Извини, что осталась одна в такое страшное время... Прости за все! Покойся с миром. Не верю... Сердце щемит от боли! Для меня ты останешься незабываемой и неповторимой навсегда! Спи спокойно дорогая... Мои искренние соболезнования Люде дочке, Саше внуку, родным и близким!" - написала Олли Батюк в Facebook.

Также она опубликовала совместное фото с Малышевой.

Еще одна украинка умерла от коронавируса: новые детали

Фото: facebook.com/olli.batyuk

Таким образом, из-за коронавируса погибли уже два гражданина Украины - обе женщины.

Еще одна украинка умерла от коронавируса: новые детали

Фото: 2.adevarul.ro

Отметим, что сегодня власти Италии заявили о рекордном количестве умерших из-за коронавируса - были подтверждены 250 новых смертельных случаев. Таким образом, от COVID-19 в этой стране умерли уже 1266 человек.

Ранее сообщалось, что 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышльского района Житомирской области. Пенсионерка 1 марта вернулась из Польши, и только 3 марта почувствовала, что заболела.

Напомним, за рубежом было зарегистрировано 5 случаев заражения COVID-19 у украинцев. Из них 1 в Италии и еще 4 - в Японии.

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