Еще один способ заражения: ученые сделали тревожное заявление о коронавирусе

Коронавирус может передаваться от зараженного к здоровому через дыхание и жить в воздухе несколько часов. До сих пор многие врачи предполагали, что коронавирус заразен, особенно при чихании или кашле. Однако новые результаты исследований позволяют предположить, что патогенные микроорганизмы могут попасть в воздух, как только пациент выдыхает, а здоровые люди - их вдыхают.

Так, защита рта и носа может предотвратить заражение. Об этом говорится в публикации немецкого журнала Focus.

Коронавирус в основном передается через капельную инфекцию. Ученые рассказали, что до сих пор предполагалось, что патогены находятся в больших каплях, которые люди выбрасывают при кашле или чихании. Они имеют размер до 1 миллиметра и из-за силы тяжести распространяются на расстояние от 1 до 2 метров от земли. Когда такие патогены опускаются на поверхность, вирусы также могут передаваться через мазок, если кто-то касается зараженных объектов, а вирусы попадают на слизистые оболочки, касаясь рта, носа или глаз.

Теперь же новые исследования раскрывают вероятность существования другого способа заражения: патогенные микроорганизмы летят по воздуху с мелким туманом влаги, который каждый выпускает при выдохе. Это было впервые отмечено учеными в середине марта в исследовании, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Так, вирусы переносятся аэрозольными каплями в воздухе, которые меньше 5 микрометров. Патогены Sars CoV-2 остаются в воздухе до 3 часов и оставаться заразными.

Национальная академия наук США (NAS) предупредила об этом потенциальном источнике инфекции в письме правительству США.

"Текущие исследования подтверждают возможность того, что Sars-CoV-2 может распространяться непосредственно через биоаэрозоли, которые возникают, когда инфицированные люди выдыхают", - пишет инфекционист NAS Харви Файнберг. Таким образом, вирус может передаваться, например, во время разговоров между людьми.

Из доступных методов тестирования еще не ясно, достаточно ли перенесенных количеств вируса для заражения реципиента. Однако простое появление вирусного генетического материала (RNS) в аэрозолях предполагает возможность такой инфекции.

Между тем дальнейшие исследования указывают, что ношение масок - действительно является способом избежать заражения, если указанный путь передачи вируса окажется реальным.

Анализ, проведенный китайскими исследователями, показывает еще один возможный путь заражения: в клиниках в Ухане, бывшем эпицентре пандемии, они обнаружили, что защитная одежда для медицинского персонала может быть источником вирусных аэрозолей. Если помощники проходят через загрязненные участки, снимают защитную одежду или моют полы - они поднимают аэрозоли, содержащие вирусы.

В то же время исследователи из Университета Гонконга определили, насколько хорошо помогают защитные маски. Они собирали капли дыхания и аэрозоли у пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными вирусами. Некоторые из пострадавших носили хирургические маски. Это было показано, чтобы уменьшить количество вирусов в образцах.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что маски, которые носят люди с симптомами заболевания, могут механически предотвратить передачу коронавирусов и гриппа", - объяснил руководитель исследования Нэнси Люн.

