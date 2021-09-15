Еще немножко лета: где в Украине будет сегодня теплее всего

На востоке осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночная температура составит от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +20 до +22 градусов, метами до +23 +24 градусов.

Теплее всего будет в южной части страны. Там синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Ночью в регионе от +12 до +15 градусов, днем от +22 до +25 градусов, в Херсоне до +26 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +14 +16 градусов, днем +23 +25 градусов.

На севере страны будет прохладно, но осадки не прогнозируются. Ночью +7 +9 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В западных областях без осадков, солнечно и ясно. Ночью +7 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов, теплее будет на Закарпатье, до +25 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, будет сухо и тепло. Ночью от +9 до +12 градусов, днем от +20 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 15 сентября

В Киеве 15 сентября будет сухо и солнечно. Ночью в столице от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

На следующей неделе в Киеве резко похолодает. Ночью в столице ожидается от +5 до +8 градусов, днем ожидается от +10 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на две недели

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 17 сентября, в Украину вернутся дожди, и придет похолодание. На выходных грозами и дождями накроет большую часть страны, а дневная температура упадет до +14 +18 градусов, на западе дневная температура упадет до +9 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 19 сентября