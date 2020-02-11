Была еще так молода: в Киеве внезапно скончалась известная журналистка

В Киеве от внезапной смерти умерла известная журналистка Ольга Шеремет. Известно, что в последнее время она работала на Общественном. Детали трагедии рассказали на странице журналистки в Facebook.

Как сообщают коллеги Ольги Шеремет, ей было 40 лет, и она была родом из Ивано-Франковска. В юности закончила Прикарпатский университет имени Василя Стефаника. Долгое время Ольга Шеремет работала на радио – на "Радио Киев", а потом была парламентской корреспонденткой на "Радио Эра ФМ". Последним местом работы для нее стала Национальная телерадиокомпания Украины.

Ольга Шеремет

"Сегодня, 11.02.2020 года перестало биться сердце Ольги Шеремет – прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Ольга работала на Радио Киев, Радио Эра ФМ и до сегодня – на Общественном. Для многих она известна как парламентская журналистка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готовым. Спи, девочка, с миром. Любим. Не забудем", - написала ее подруга Ирина Гнатишин.

Ольга Шеремет

Она добавила, что похоронят Ольгу в родном Ивано-Франковске 13 февраля. Прощание состоится 12 февраля в Киеве, в морге на Петра Запорожца, в 14:00, а 13 февраля – в Ивано-Франковске, в Доме скорби, по улице Ребета, 3, в 13:00.