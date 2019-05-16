"Эротическое" поздравление одесских "копов" с Днем вышиванки шокировало сеть

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

День вышиванки одесская полиция отметила с курьезом

В День вышиванки одесские правоохранители решили организовать уникальный флешмоб, выстроившись в форме вышиванки возле Дюка, но вышло у них это совсем нестандартно. Об этом пишет издание "УСИ. Одесса".

При помощи автомобилей правоохранители воссоздали форму рубашки, а сами полицейские должны были, по идее, стать вышивкой.

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)

Но на снимках сверху "вышиванка" напомнила скорее мужской половой огран, а не традиционную украинскую одежду.

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)

Пользователи сети шокированы подобной фантазией. Они оставляют множество забавных комментариев в стиле "Фрейд бы заплакал".

В этой стране как не постройся, все на член похоже;

Эээ, в лучшем случае это футболка, в худшем, даже боюсь представить;

Бурная фантазия у копов;

Боюсь предположить, но возможно это зонтик для Дюка... Хотя сразу же таки напрашивается версия совсем о другом причиндале.

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (скрин комментариев: facebook.com)

Это кому они х*р с яйцами в сторону моря показали?

Готовились, готовились, все равно вышла х*йня;

Здравствуйте, Фрейд. Мне нужно с Вами поговорить... Я вижу странные рисунки;

Крутил-крутил... Увидел одно! Вышиванку никак не увидел...

Это форма вышиванки? Все по Фрейду.

Ранее мы писали, что сеть неоднозначно отреагировала на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.

А также сообщали о том, что Епифаний эмоционально обратился к украинцам в честь праздника. Митрополит сыграл перезвон в Михайловском золотоверхом соборе.