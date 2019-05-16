ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Эротическое" поздравление одесских "копов" с Днем вышиванки шокировало сеть

STYLERКурьезы    16.05.2019 - 16:38
"Эротическое" поздравление одесских "копов" с Днем вышиванки шокировало сеть
В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

День вышиванки одесская полиция отметила с курьезом

В День вышиванки одесские правоохранители решили организовать уникальный флешмоб, выстроившись в форме вышиванки возле Дюка, но вышло у них это совсем нестандартно. Об этом пишет издание "УСИ. Одесса".

При помощи автомобилей правоохранители воссоздали форму рубашки, а сами полицейские должны были, по идее, стать вышивкой.

&quot;Эротическое&quot; поздравление одесских &quot;копов&quot; с Днем вышиванки шокировало сеть

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)

Но на снимках сверху "вышиванка" напомнила скорее мужской половой огран, а не традиционную украинскую одежду.

 

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)

Пользователи сети шокированы подобной фантазией. Они оставляют множество забавных комментариев в стиле "Фрейд бы заплакал".

  • В этой стране как не постройся, все на член похоже;
  • Эээ, в лучшем случае это футболка, в худшем, даже боюсь представить;
  • Бурная фантазия у копов;
  • Боюсь предположить, но возможно это зонтик для Дюка... Хотя сразу же таки напрашивается версия совсем о другом причиндале.

&quot;Эротическое&quot; поздравление одесских &quot;копов&quot; с Днем вышиванки шокировало сеть

В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (скрин комментариев: facebook.com)

  • Это кому они х*р с яйцами в сторону моря показали?
  • Готовились, готовились, все равно вышла х*йня;
  • Здравствуйте, Фрейд. Мне нужно с Вами поговорить... Я вижу странные рисунки;
  • Крутил-крутил... Увидел одно! Вышиванку никак не увидел...
  • Это форма вышиванки? Все по Фрейду.

Ранее мы писали, что сеть неоднозначно отреагировала на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.

А также сообщали о том, что Епифаний эмоционально обратился к украинцам в честь праздника. Митрополит сыграл перезвон в Михайловском золотоверхом соборе.

Любовь к Украине в наших сердцах: Порошенко поздравил с Днем вышиванки День вышиванки: Юлия Тимошенко поздравила украинцев с праздником
Новости Украины полицияДень вышиванки
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь