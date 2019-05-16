"Эротическое" поздравление одесских "копов" с Днем вышиванки шокировало сеть

День вышиванки одесская полиция отметила с курьезом
В День вышиванки одесские правоохранители решили организовать уникальный флешмоб, выстроившись в форме вышиванки возле Дюка, но вышло у них это совсем нестандартно. Об этом пишет издание "УСИ. Одесса".
При помощи автомобилей правоохранители воссоздали форму рубашки, а сами полицейские должны были, по идее, стать вышивкой.
В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)
Но на снимках сверху "вышиванка" напомнила скорее мужской половой огран, а не традиционную украинскую одежду.
В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (фото: usionline.com)
Пользователи сети шокированы подобной фантазией. Они оставляют множество забавных комментариев в стиле "Фрейд бы заплакал".
В День вышиванки полиция опозорилась в Одессе (скрин комментариев: facebook.com)
Ранее мы писали, что сеть неоднозначно отреагировала на поздравление Зеленского с Днем вышиванки.
А также сообщали о том, что Епифаний эмоционально обратился к украинцам в честь праздника. Митрополит сыграл перезвон в Михайловском золотоверхом соборе.