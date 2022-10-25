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Єрмак анонсував "хороші новини", натякаючи на США

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував "хороші новини", натякаючи на США..

Про це Єрмак написав у своєму Telegram.

"Скоро будуть хороші новини", - написав він, додавши смайл американської Статуї Свободи.

Як відомо, раніше американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони HAWK. Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger - меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.

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Андрій ЄрмакСполучені Штати Америки