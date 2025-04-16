Ерік Дейн з'явився на публіці після заяви про невиліковну хворобу: як змінився актор (фото)

Зірка серіалів "Анатомія грей" та "Ейфорія" Ерік Дейн був помічений вперше після того, як він публічно заявив про свій невиліковний діагноз .

Який зараз має вигляд 52-річний актор, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Entertainment Tonight .

Як сьогодні виглядає Ерік Дейн

Зірку "Анатомії Грей" сфотографували у неділю в Лос-Анджелесі, коли він прямував до свого друга. Для прогулянки актор обрав светр кремового кольору, який накинув на білу футболку, коричневі штани та чорні мокасини. Ерік раніше розповів, що йому діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Як повідомив інсайдер, актору поставили діагноз вже давно, але лише нещодавно він наважився поділитися цим з публікою.

"Ерік давно знав про свою хворобу, але лише зараз вирішив розповісти про це публічно", - розповів інсайдер.

Що відомо про здоров'я Еріка Дейна

Про свій діагноз зірка наважився розповісти 10 квітня в заяві для People. Тоді він озвучив, що в нього виявили БАС.

"Я вдячний за те, що моя любляча сім'я поруч зі мною, поки ми проходимо цю наступну главу життя. Прошу дати нам трохи приватності у цей непростий час", - поділився він.

Попри невиліковну хворобу, Ерік не планує полишати акторську діяльність. Він повернеться на знімальний майданчик серіалу "Ейфорія", третій сезон якого зніматимуть до листопада.

"Я щасливий, що можу продовжувати працювати. З нетерпінням чекаю повернення на знімальний майданчик "Ейфорії", - казав він.

Дейн планує зніматися попри хворобу (фото: instagram.com/realericdane)

Особисте життя Еріка Дейна

Дейн одружений з акторкою Ребеккою Гейхарт. Пара зіграла весілля 29 жовтня 2004 року. Вони мають двох доньок: Біллі 2010 р. н. і Джорджію 2011 р. н. У лютому 2018-го Гейхарт подала на розлучення з Дейном після 14 років шлюбу, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Проте нещодавно вона скасувала своє рішення. За словами наближеного до пари джерела, причиною став діагноз актора.

"Зараз вони не перебувають у романтичних стосунках, але залишаються близькими. Вся родина намагається підтримувати його, а сам Ерік фокусується на собі та близьких", - розповів інсайдер.

Нагадаємо, Дейн родом із Сан-Франциско. Розпочинав кар'єру у серіалах "Зберегти Белл", "Розанна", "Одружені... з дітьми" та інших. Зіграв у сезоні відомого шоу "Всі жінки відьми". З 2006 року став зіркою "Анатомії Грей". З останніх ролей актора - серіал "Ейфорія", фільми "Погані хлопці: Все або нічого", "Один швидкий хід" та "Межа".