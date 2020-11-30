"Эпицентр" снова разозлил украинцев: организация работы на нуле

Украинцы недовольны работой "Эпицентра" в выходные (фото: facebook.com/epicentrkua)

"Эпицентр" оскандалился из-за выдачи онлайн заказов в выходные

"Эпицентр" снова попал в скандал из-за работы в карантин выходного дня. Так, только на прошлой неделе сеть строительных обвинили в том, что работа центров выдачи онлайн-заказов в Киеве работает крайне плохо. Но, как оказывается, жители других городов сталкиваются с еще худшими проблемами, чем в столице.

В социальных сетях разгневанные украинцы массово жалуются на то, что им даже не удается забрать товары, приобретенные на сайте "Эпицентра". И причины - разнообразны. Например, житель Одессы показал фото, на котором видно, как сотрудники магазина вместо того, чтобы обслуживать клиентов, которые едва ли не часами стояли в очередях, просто отдыхали в зале.

"Закройте, пожалуйста, отделение в Одессе по маршала Жукова, 99. Сотрудники ничего не выдают даже по интернет-заказу. Все сидят и отдыхают. А на горячей линии сказали, что ничего сделать не могут, и на ситуацию не повлияют", - написал Артем Хилиниченко.

Сотрудники "Эпицентра" в Одессе (фото: facebook.com/art.khilinichenko)

Подобная ситуация произошла и на Прикарпатье.

"Нам тоже ответили, что "в понедельник себе купите". К чему такая работа? Это в отделении Ивано-Франковска... Заказали снеголепку в субботу утром. Писало, что она есть в наличии. Нам перезвонили и сказали, что можно забрать только после выходных. Я после выходных сама могу сходить и купить!" - написала Кристина Кириенко.

Также она не понимает: к чему "Эпицентр" сделал на выходных онлайн-продажи, если эта система работает с такими сбоями.

"Могла бы просто как обычно пойти в понедельник и купить. До одного места этот онлайн", - добавила женщина.

"С третьего раза получили товар, потратив кучу времени и нервов. Организация работы на нуле", - пожаловалась Наталья Сумленна.

Кроме того, в сети жалуются, что очереди двигаются очень медленно.

"Стою сейчас в очереди где-то 30-й, и за мной столько же. За 25 минут очередь уменьшилась на 2 человека", - написал Евгений Клепальський.

Скриншот комментариев

Добавим, что в самом же "Эпицентре" реагируют на жалобы украинцев. В частности, сообщили, что "работают над ускорением процессов". Но когда это произойдет - не известно.

Напомним, что правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной.

Ранее появилось видео, как "Эпицентр" работает в карантин выходного дня.