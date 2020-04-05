Эпидемия закончилась? Китай сделал заявление о коронавирусе

Коронавирус в Китае по состоянию на 5 апреля активен у 1 376 человек. При этом, по заявлению властей, уже в течение нескольких дней случаи распространения заболевания на территории Китая достигли минимальных показателей. Эпидемиологи прогнозируют быстрое и полноценное восстановление Китая после длительной и смертоносной эпидемии.

Как цитирует сайт Worldometer китайское правительство, по официальным данным с 1 апреля заразилось всего 80 человек. Эпидемиологи говорят о существенном спаде распространения коронавируса среди людей.

При этом власти Китая обеспокоены риском возникновения второй волны распространения коронавируса. Угроза начала роста в Ухане остается высокой, заявил Ван Чжонлинь, глава Коммунистической партии, приказав жителям не покидать свои дома без необходимости. Комментарии появились примерно через 2 недели после того, как чиновники ослабили полную блокировку города.

Коронавирус в Китае 5 апреля (графики: worldometers.info)

По словам представителей министерства здравоохранения Китая, 25 случаев из 30 зафиксированных за 4 апреля являются завозными. Всего в стране за все время эпидемии было выявлено 82 602 случая Covid-19.

Напомним, что ранее ученые раскрыли главную особенность коронавируса SARS-CoV2.

Ранее эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе.