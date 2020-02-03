Эпидемия гриппа в Украине: топ-5 главных факторов, влияющих на заражение

Грипп (иллюстративное фото: pixabay.com)

Грипп в Украине можно сократить, зная, какие факторы влияют на восприимчивость к заболеванию

Грипп в Украине с начала эпидсезона унес из жизни 13 человек и заставил обратиться за помощью медиков более 2,5 миллиона человек. Только на прошедшей неделе более 200 украинцев оказались в больничной койке. Врач Валентина Андрейченко решила рассказать о том, как защитить себя от заболевания и что для этого нужно делать.

Главная защита от гриппа – вакцинация. Но антитела, отвечающие за память о вирусе, начинают вырабатываться только через 2 недели после инъекции. Врач утверждает, что все умершие из-за гриппа украинцы не были вакцинированы.

При появлении первых признаков заболевания (высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ломота в теле), следует сразу обращаться к врачу. И не забывать о методах профилактики – часто мыть руки, высыпаться, нормально питаться и не подходить близко к людям с явными симптомами ОРВИ. Большую роль в профилактике гриппа играет повышение местного иммунитета. Ведь грипп и простуда чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому местный иммунитет носоглотки и ротоглотки должен быть сильным, чтобы противостоять инфекции. Об этом пишет "Сегодня".

Врач отмечает, что существует 5 повседневных вещей, которые разрушают наш иммунитет. Среди них она выделила:

Деньги и кошелек. Одни из самых грязных вещей на планете – это деньги. Нидерландские ученые доказали, что на бумажной купюре могут жить около миллиона различных бактерий. На монетах – гораздо меньше. А вирус гриппа, попавший на деньги, с соплями больного человека, может жить там до 17 дней! Конечно, вероятность подхватить болячку от банкнот – ничтожно маленькая. Но, касаясь денег, а потом носа или рта, мы заставляем наш местный иммунитет работать с утроенной силой. И в какой-то момент защита может не сработать. Вот почему так важно часто мыть руки с мылом и не касаться грязными руками лица.

Одни из самых грязных вещей на планете – это деньги. Нидерландские ученые доказали, что на бумажной купюре могут жить около миллиона различных бактерий. На монетах – гораздо меньше. А вирус гриппа, попавший на деньги, с соплями больного человека, может жить там до 17 дней! Конечно, вероятность подхватить болячку от банкнот – ничтожно маленькая. Но, касаясь денег, а потом носа или рта, мы заставляем наш местный иммунитет работать с утроенной силой. И в какой-то момент защита может не сработать. Вот почему так важно часто мыть руки с мылом и не касаться грязными руками лица. Гаджеты. Огромное количество бактерий содержится на мобильных телефонах, планшетах, клавиатуре компьютера. Поэтому очень важно не только в эпидсезон, а и всегда, ежедневно, протирать экраны антибактериальными влажными салфетками. По возможности, не пользоваться общим стационарным или мобильным телефонами в офисах. И не ешьте печенье или бутерброд, работая за чужим компьютером.

Огромное количество бактерий содержится на мобильных телефонах, планшетах, клавиатуре компьютера. Поэтому очень важно не только в эпидсезон, а и всегда, ежедневно, протирать экраны антибактериальными влажными салфетками. По возможности, не пользоваться общим стационарным или мобильным телефонами в офисах. И не ешьте печенье или бутерброд, работая за чужим компьютером. Платочки и карманы. Они являются рассадниками инфекций. Если вы хотите пользоваться тканевыми платочками, то менять и стирать их нужно после каждого вытирания носа или чихания. Пользоваться одним и тем же платком, который вы перед этим пару дней носили в грязном кармане, категорически не рекомендуется. Используйте одноразовые бумажные платочки, которые продаются в индивидуальных упаковках.

Они являются рассадниками инфекций. Если вы хотите пользоваться тканевыми платочками, то менять и стирать их нужно после каждого вытирания носа или чихания. Пользоваться одним и тем же платком, который вы перед этим пару дней носили в грязном кармане, категорически не рекомендуется. Используйте одноразовые бумажные платочки, которые продаются в индивидуальных упаковках. Двери, ключи. Вы можете себе представить, сколько человек в день трогают двери станций метрополитена? А теперь представьте, сколько из них могут быть заболевшими. И не только гриппом. Вот почему очень важно тщательно мыть руки после посещения улицы, особенно после общественного транспорта. В список рассадников инфекций также попадают ключи, перила, кнопки в лифте, выключатели в общественных туалетах и многолюдных офисах.

Вы можете себе представить, сколько человек в день трогают двери станций метрополитена? А теперь представьте, сколько из них могут быть заболевшими. И не только гриппом. Вот почему очень важно тщательно мыть руки после посещения улицы, особенно после общественного транспорта. В список рассадников инфекций также попадают ключи, перила, кнопки в лифте, выключатели в общественных туалетах и многолюдных офисах. Марлевые повязки. Если вы, боясь заразиться вирусом, носите марлевую повязку, то меняйте ее раз в 2-3 часа. В противном случае ее ношение абсолютно бесполезно.

Напомним, что ранее в Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса.