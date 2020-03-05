ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эпидемия коронавируса: владельцев iPhone ждут неприятности

STYLERНовости науки    05.03.2020 - 20:03
Эпидемия коронавируса: владельцев iPhone ждут неприятности
Коронавирус и iPhone (коллаж: РБК-Украина)

Из-за коронавируса компания Apple сделала заявление о нехватке iPhone

Эпидемия коронавируса в мире привела к тому, что компания Apple не может обеспечить своих покупателей необходимым количеством устройств для замены неработающих iPhone по гарантии. Точки продаж по всему миру уже предупреждены о текущей ситуации.

Как сообщается, Apple не может выдавать своим покупателям устройства для замены неработающих устройств. При этом запас смартфонов для продаж пока еще есть. Об этом пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что также компания изменила сроки выдачи устройств на замену. Если раньше на получение исправного гаджета уходило несколько дней, теперь же это займет месяц.

Издание отмечает, что Apple не разъяснила причины дефицита, но, вероятно, это связано с задержками производства, вызванными коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания планирует провести дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.

Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone Apple откроет в Пекине часть закрытых из-за коронавируса магазинов
Новости Украины Apple
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь