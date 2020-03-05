Эпидемия коронавируса: владельцев iPhone ждут неприятности

Коронавирус и iPhone (коллаж: РБК-Украина)

Из-за коронавируса компания Apple сделала заявление о нехватке iPhone

Эпидемия коронавируса в мире привела к тому, что компания Apple не может обеспечить своих покупателей необходимым количеством устройств для замены неработающих iPhone по гарантии. Точки продаж по всему миру уже предупреждены о текущей ситуации.

Как сообщается, Apple не может выдавать своим покупателям устройства для замены неработающих устройств. При этом запас смартфонов для продаж пока еще есть. Об этом пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что также компания изменила сроки выдачи устройств на замену. Если раньше на получение исправного гаджета уходило несколько дней, теперь же это займет месяц.

Издание отмечает, что Apple не разъяснила причины дефицита, но, вероятно, это связано с задержками производства, вызванными коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Samsung закрывает завод в Южной Корее из-за коронавируса. Сообщается, что 22 февраля во сотрудника Samsung Electronics, который работает в Gumi Complex, был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). Компания планирует провести дезинфекцию помещений. Также компания изолировала сотрудников, контактировавших с зараженным коллегой.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.