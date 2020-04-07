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Эпидемия коронавируса скоро закончится: врач назвал причину

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 08:41
Эпидемия коронавируса скоро закончится: врач назвал причину
Коронавирус возьмет передышку (фото: РБК-Украина)

В ближайшие месяцы количество инфицированных коронавирусом уменьшится

Коронавирус в Украине инфицировал 1319 человек, умерли от осложнения инфекции 38 людей, 28 пациентов выздоровели. В течение этих суток новые смерти от COVID-19 произошли в Закарпатской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Киевской и Донецкой областях. Как сообщил врач-инфекционист Владимир Курпита, количество инфицированных в ближайшее время уменьшится, но не из-за карантина, а из-за так называемой естественной волны эпидемии.

По словам медика, в первой волне пострадали самые уязвимые люди, но нас ждет еще второй скачок инфекции.

"В ближайшие месяцы количество инфицированных уменьшится, но не из-за карантина. Он влияет на растяжение периода самого заражения вирусом, а не на общее количество инфицированных. Пика пока не достигнуто, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев. Подобную картину будут переживать все страны где-то через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Это скорее естественный ход волны эпидемии, когда в основном заражаются наиболее чувствительны группы населения", – объяснил врач "Обозревателю".

Медик считает, что лето - это будет время передышки от Covid-19, но осенью нас ждет новый всплеск эпидемии. Также Курпита объяснил, что в летний сезон люди меньше контактируют с друг другом, а чистый воздух, солнце и ветер уменьшат распространение вируса, но лишь на определенный срок.

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