Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад: появился точный прогноз

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине может пойти на спад при определенных условиях

Коронавирус в Украине выявили уже у более ста человек, а в мире количество инфицированных уже превысило отметку в 420 тысяч, почти 19 тысяч человек - умерло. Медики и ученые пытаются спрогнозировать, помогут ли Украине жесткие карантинные меры, чтобы избежать массового заражения COVID-19, или же нас ждет участь Италии. Что может спасти украинцев от коронавируса - в материале Styler.

Эпидемиолог, кандидат медицинских наук, Андрей Александрин уверен, что эпидемия коронавируса пойдет на спад с приходом теплой погоды. И это связано не только с повышением температуры.

Дело в том, что вирусы очень боятся потоков воздуха. Многие медики уверены, что сезонность вирусных инфекций связана не только с холодным временем года, а и с тем, что в зимнее время мы закрываем окна.

Александрин считает, что когда украинцы начнут проветривать свои помещения, риск заразиться коронавирусом значительно снизится, пишет Апостроф.

"Вирусы очень быстро мутируют. Будет ли Covid-19 в следующем году и насколько он мутирует - никто не знает. Я считаю, что когда к нам придет постоянная теплая погода, и люди пооткрывают окна и будут часто проветривать свои помещения - риск заразиться ОРЗ вообще будет очень небольшим", - сказал Александрин.

Кроме того, Александрин уточнил, что люди всегда болели различными штаммами коронавирусных инфекций. Разница была только в агрессивности этих вирусов.

"Каждый год, когда у нас в апреле устанавливается постоянная теплая погода, все респираторные заболевания идут на спад. Ожидаю, что произойдет снижение заболевания COVID-19", - добавил эпидемиолог.

А вот бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что эпидемия пойдет на спад только, когда население приобретет так называемый "коллективный иммунитет". Для этого нужно, чтобы коронавирусом переболело от 30% людей.