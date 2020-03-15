Эпидемия гриппа в Украине: как распознать симптомы и правильно лечиться

Грипп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Грипп в Украине спровоцировал мощную вспышку эпидемии

Из-за гриппа в Украине более 213 тысяч человек, только по официальным данным, обратились в поликлиники. При этом, "мода" лечиться самостоятельно говорит о том, что более полумиллиона человек по всей стране либо уже выздоровели, либо продолжают болеть амбулаторно. При этом грипп достаточно опасное заболевание, которое нередко приводит к ряду осложнений и может закончиться летальным исходом. Как распознать симптомы гриппа и как правильно лечиться – читайте в материале STYLER.

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений:

Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).

Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Симптомы гриппа (коллаж: РБК-Украина)

Как лечить грипп

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

Важно! При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду "скорой помощи".

Напомним, что ранее во Львовской области за неделю от гриппа умерли двое людей. Жертвами стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.