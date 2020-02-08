Эпидемия гриппа в Украине 2020: в маршрутках появились дезинфекторы (видео)

В Днепре провели массовую дезинфекцию в общественном транспорте
Эпидемия гриппа несет серьезную угрозу для жизни людей, поэтому в Днепре решили провести массовую дезинфекцию в общественном транспорте. Более 1 000 городских автобусов ежедневно проходят усиленную санитарную обработку.
С 5 февраля каждое АТП закупило специальные дезинфицирующие средства, которые несколько раз в день распыляют в салонах автобусов и маршруток.
Также всему водительскому составу во время работы на маршруте рекомендовано использовать санитарные маски с заменой через каждые три часа.
Отмечается, что для обработки используются только дозволенные средства, однако какие именно - не указывают.
Пассажиры еще не привыкли к таким новшествам, а потому принимаются снимать происходящее на телефоны. Автобусы в Днепре обещают усиленно обрабатывать до 19 февраля.
К слову, пользователи неоднозначно восприняли подобную новость. Одним решение показалось правильным, другие посчитали, что это лишь "игра на публику":
Скриншот (фото: facebook.com/11channel)