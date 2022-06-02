"Эпидемия - это реальность": на Азовском море в Мариуполе начала гибнуть рыба (фото)

Что происходит на Азовском море в Мариуполе

"Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением.

– написал Петр Андрющенко.

По его словам, эпидемия сейчас - не просто угроза, а реальность. Он опубликовал фотографии мертвых обитателей моря на пляже.

В Азовском море погибают дельфины (фото: t.me/andriyshTime)

На Черном море умирают дельфины

В то же время Иван Русев сообщает о массовом море дельфинов в Черном море. Всему виной бомбы оккупантов, от которых страдают морские обитатели.

Эколог отмечает, что млекопитающие стали жертвами из-за полномасштабного вторжения России.

Он приводит в пример случай, который недавно произошел в Болгарии. В устье реки Ропотамо, то есть в Черном море, появилось несколько дельфинов, которые даже не способны были ориентироваться и были очень слабы.

"Некоторые из дельфинов имели ожоги от взрывов бомб или мин и они уже не могли сориентироваться и, конечно, не могли искать себе пищу", - пишет Иван Русев.