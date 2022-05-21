Эпидемиологи высказались о вспышке оспы обезьян: как можно заразиться, симптомы

Что это за болезнь

Оспа обезьян - редкое заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, принадлежащим к тому же семейству, что и оспа, хотя, как правило, менее тяжелое. Болезнь была впервые обнаружена исследователями у лабораторных обезьян в 1958 году. Считается, что вирус передается людям от диких животных, таких как грызуны, или от инфицированных людей. В среднем в год в Африке происходит несколько тысяч случаев заболевания, как правило, в западной и центральной частях континента.

Случаи за пределами Африки были очень малочисленны, и связаны с поездками на континент или с ввозом инфицированных животных. Предыдущие случаи были зарегистрированы в Израиле, Великобритании, Сингапуре и США, где в 2003 году был зарегистрирован 81 случай, связанный с заражением собак от импортированных животных.

Но только за последнюю неделю зафиксировано быстрое распространение болезни в другие страны, что заставляет ученых быть в состоянии "повышенной готовности".

Какая заразность, как передается вирус

Как отмечает вирусолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик Джей Хупер, вирус оспы обезьян не так легко передается от человека к человеку, и уже существуют лекарства и вакцины для сдерживания его распространения. Так что, хотя ученые обеспокоены - они не паникуют.

В отличие от SARS-CoV-2, который распространяется через крошечные воздушно-капельные капли, называемые аэрозолями, считается, что оспа обезьян распространяется от тесного контакта с жидкостями организма, такими как слюна при кашле. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос и рот. Оспа обезьян обычно не считается заболеванием, передающимся половым путем, хотя может передаваться во время секса.

Передача от человека к человеку чаще всего происходит воздушно-капельным путем, хотя обычно требуется длительный контакт лицом к лицу.

Это означает, что человек с обезьяньей оспой, вероятно, заразит гораздо меньше близких контактов, чем инфицированный SARS-CoV-2, говорит Хупер.

Оба вируса могут вызывать гриппоподобные симптомы, но оспа обезьян также вызывает увеличение лимфатических узлов и, в конечном итоге, характерные поражения, заполненные жидкостью, на лице, руках и ногах.

Насколько оспа обезьян опасна

Большинство людей выздоравливают от обезьяньей оспы в течение нескольких недель без лечения.

Из этих предварительных генетических данных исследователи могут сказать, что вирус оспы обезьян связан со штаммом вируса, преимущественно встречающимся в Западной Африке. Этот штамм вызывает более легкое заболевание и имеет более низкий уровень смертности - около 1% среди небогатого сельского населения - по сравнению с тем, который циркулирует в Центральной Африке.

Однако сейчас еще неизвестно, насколько именно штамм, вызывающий нынешние вспышки, отличается от штамма в Западной Африке - и связаны ли между собой вирусы, появляющиеся в разных странах.

С чем связана вспышка заболевания

Ответы на эти вопросы могут помочь определить, связан ли внезапный всплеск заболеваемости с мутацией, которая позволяет этому вирусу оспы обезьян распространяться с большей легкостью, чем в прошлом, и если каждая из вспышек восходит к одному источнику, говорит эпидемиолог-инфекционист из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Райна Макинтайр.

В отличие от SARS-CoV-2, быстроразвивающегося РНК-вируса, варианты которого регулярно ускользают от иммунитета от вакцин и предшествующей инфекции, вирус оспы обезьян представляет собой относительно крупный ДНК-вирус. По словам Макинтайр, ДНК-вирусы лучше обнаруживают и восстанавливают мутации, чем РНК-вирусы, а это означает, что маловероятно, чтобы вирус обезьяньей оспы внезапно мутировал, чтобы стать способным передаваться человеку.

При этом эпидемиолог Андреа Макколлум, возглавляющий группу по борьбе с вирусами оспы в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, "глубоко обеспокоен" тем фактом, что оспа обезьян была обнаружена у людей, не имеющих очевидной связи друг с другом - предполагается, что вирус мог распространяться незаметно.

По мнению завкафедры инфекционных болезней киевского Национального медицинского университета имени Богомольца Ольги Голубовской, одна из причин вспышки оспы обезьян заключается в ликвидации натуральной оспы и отмены вакцинации против нее. В результате менее трети людей имеют иммунитет к заболеванию. Врач отмечает, что в результате этой вспышки существует риск получить новый вид инфекции. А еще одной причиной она называет отсутствие противовирусных лекарств, способных бороться с инфекцией. Так, зарегистрированные препараты пока не доказали своей эффективности.

Симптомы оспы обезьян

В отличие от SARS-CoV-2, который может распространяться бессимптомно, оспа обезьян обычно не остается незамеченной при заражении человека, отчасти из-за вызываемых ею поражений кожи.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, отек и боль в спине.

У пациентов обычно появляется сыпь через 1-3 дня после появления лихорадки, часто начинающаяся на лице и распространяющаяся на другие части тела, такие как ладони рук и подошвы ног.

Сыпь, которая может вызывать сильный зуд, затем проходит несколько стадий, прежде чем "пузырьки" затвердевают и отпадают.

Инфекция обычно длится от 2 до 4 недель и обычно проходит сама по себе.

Какое лечение

В настоящее время не существует проверенных и безопасных методов лечения оспы обезьян, хотя в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме.

Люди с подозрением на наличие вируса могут быть изолированы в помещении и находиться под наблюдением медицинских работников с использованием средств индивидуальной защиты.

Однако вакцины против оспы оказались в значительной степени эффективными в предотвращении распространения вируса. Страны, включая Великобританию и Испанию, в настоящее время предлагают вакцину тем, кто подвергся воздействию инфекций, чтобы помочь уменьшить симптомы и ограничить распространение.