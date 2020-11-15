Эпидемиологи сделали неожиданное заявление о тканевых масках

В период пандемии маски для лица считаются эффективным средством защиты от заражения коронавирусом. Медики всего мира рекомендуют носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальной дистанции, чтобы уберечься от инфицирования. Сейчас существует множество вариаций масок начиная от разовых, заканчивая респираторами.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтверждают, что во время пандемии маски необходимый элемент, ведь основной способ передачи вируса - воздушно-капельный путь. По словам исследователей, маски предназначены для блокировки зараженных вирусом частиц, которые выдыхают инфицированные.

В обновленном отчете CDC эксперты заявляют, что именно тканевые маски идеально подходят для защиты, потому что они могут уменьшить число инфекционных капель, которые вдыхает человек.

Так, согласно данным, тканевые маски могут ограничивать проникновение вирусных частиц размером менее десяти микрон. Многослойные маски более эффективны для защиты и остановки крошечных вирусных частиц. Такие маски могут фильтровать почти 50% частиц размером меньше микрона.

Также специалисты привели примеры исследований, которые подтверждают эффективность ношения масок для предупреждения коронавируса. Например, во время вспышки инфекции на "Теодоре Рузвельте" маски помогли снизить риск заражения на 70%.

Но следует помнить, что маска будет действенной только, если ее правильно надевать.

Напомним, врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, в чем опасность превращения одноразовой маски в "многоразовую". Ношение одной и той же маски грозит заражением не только коронавирусом.

Также ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, почему больным коронавирусом надо исключить из рациона тяжелые углеводы, в том числе и сладкое.