Эпидемиологи рассказали, какой будет вторая волна COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине диагностирован у 13 184 человек, из которых 327 скончались. В связи с пандемией в стране карантин продлен до 22 мая, но с 11 числа начнутся послабления. При этом расслабляться не стоит, поскольку есть большая вероятность того, что уже осенью начнется вторая волна эпидемии.

Эпидемиологи предупреждают украинцев, что после окончания карантина не нужно сразу же бежать в кафе и забывать о санитарно-гигиенических нормах. Вирус сам по себе никуда не исчезнет, а наоборот продолжит мутировать.

Большинство экспертов считают, что летом будут единичные случаи заболевания, но вот осенью Украину ждет новая волна эпидемии коронавируса.

Эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а именно эти инфекции и являются сезонными заболеваниями. Об этом сообщает "24 канал".

Пока эксперты не берутся говорить о том, будет ли новая волна эпидемии серьезнее, чем весенняя. Но одно понятно это точно, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет в тяжелом состоянии. Поскольку к коронавирусу добавятся также и другие острые респираторные заболевания.

Если смотреть на опыт прошлых эпидемий испанского или свиного гриппа, то вторая волна всегда проходит тяжелее.

В свою очередь вирусолог Борис Донской считает, что пока никто точно не знает, будет ли вторая волна эпидемии мощнее первой. При этом он отметил, что к нам придет еще не одна волна заболевания. Также не стоит забывать и о гриппе.

Эксперты отметили, что за лето в Украине должны мобилизовать все ресурсы, чтобы быть максимально готовыми ко второй волне заболеваемости. Вирусологи также успокоили тем, что со временем у людей выработается иммунитет к COVID-19. Но самое главное - не забывать о простых правилах гигиены.

Напомним, что украинский врач Татьяна Чумаченко спрогнозировала вторую и третью волну коронавируса.