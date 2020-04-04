Эпидемиологи дали неприятный прогноз по коронавирусу в Украине

Коронавирус в Украине поразил уже больше 1000 людей (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, когда коронавирус может уйти из Украины

Коронавирус в Украине подцепили уже более 1000 людей. В связи с распространением COVID-19 в нашей стране власть решила ужесточить карантинные меры. Как же долго украинцам придется сидеть в самоизоляции и когда коронавирус пойдет на спад? Ответ на этот вопрос дала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко.

"Мы думаем, что эпидемия может продолжаться не в одну волну, а в две. Сейчас мы видим, что процесс наращивается. За месяц, дай Бог, чтобы он в общих чертах как-то организовался. То есть, месяц у нас точно есть. Возможно, карантин еще продлят на две недели, а потом потеплеет и заробитчане, которые приехали, переболеют", - рассказала эксперт в интервью изданию "Сегодня".

По ее словам, пессимистический прогноз по продолжительности эпидемии коронавируса в Украине - полтора месяца, оптимистический - месяц. Но это - для первой волны.

"Летом, я так думаю, будет более спокойно. Однако осенью может начаться вторая волна, поскольку это респираторный возбудитель и может иметь такую сезонность в холодную пору года, то есть осень-зима-весна", - добавила Мироненко.

Она также отметила, что карантин в разных странах, в том числе и Украине, вводится именно для того, чтобы люди как можно меньше болели.

"Если они минимально болеют, значит иммунитет не вырабатывается. Иммунитет может появляться после того, как человек переболел и выздоровел или после вакцины. Других путей нет", - подчеркнула инфекционист.

Кроме того, врач высказалась и относительно того, появится ли в Украине в ближайшее время вакцина от коронавируса. "Вакцина будет, но не в Украине, потому что в США свои проблемы и пожилых людей много, а мы свою не производим", - сказала специалист.

Напомним, что украинцам показали, как быстро коронавирус разрушает легкие.