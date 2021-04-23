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Эпидемиолог напугала сезонностью COVID-19: есть законы природы

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 09:47
Эпидемиолог напугала сезонностью COVID-19: есть законы природы Эпидемиолог рассказала, может ли коронавирус стать сезонным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине никуда не уйдет даже со спадом заболеваемости, но вполне может стать сезонным.

Такое заявление сделала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград "24 каналу".

Эпидемиолог считает, что за последние годы нет аналогий, когда все мировое сообщество приложило усилия в попытке понять, что это за патоген и что сделать, чтобы защитить население. Но существуют законы природы и поэтому вирус адаптируется под них.

"Когда в популяцию заходит патоген, который ранее никогда не циркулировал, с высоким эпидемическим потенциалом, он постоянно адаптируется с целью сохранения. Вирус пробует остаться навсегда на планете. Это произойдет", - озвучила свои мысли медик.

Виноград высказала предположение, что показатели COVID-19 будут со временем снижаться. В будущем он не будет вызывать такие тяжелые формы заболевания и начнет не так быстро распространяться и, возможно, появится сезонность, которой сегодня нет.

Также эксперт сообщила, что на распространение вируса оказывает большое значение плотность населения. Соответственно, в городах-мегаполисах инфекция распространяется намного быстрее.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, как при самолечении COVID-19 не загреметь в больницу.

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