Эпидемиолог рассказала, почему в Украине это не последний локдаун

"Но это статистика не о том, кто заболел, а о тех, кому сделали тест и поставили диагноз. Мы не знаем, сколько людей в общем болеют и не обратились к врачу. Поэтому мы видим верхушку айсберга. И эта верхушка нам показывает, что заболеваемость спадает. Но нужно смотреть еще на уровень госпитализаций, смертности, это будет дополнять картину", – замечает эпидемиолог Людмила Мухарская.

Но ситуация может измениться и статистика пойдет вверх. Это может произойти в средине мая – через две недели после майских праздников, прогнозирует Татьяна Чумаченко, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

"На эпидпроцесс очень сильно влияет интенсивность контактов людей между собой, что влияет на циркуляцию возбудителя. А скоро праздники, если они пройдут без соблюдения противоэпидемических правил, то через неделю мы опять увидим рост заболеваемости. Надеюсь, что люди все-таки будут соблюдать дистанцию, носить маску, а все обряды будут на открытом воздухе. От этого будет многое зависеть. Да, сейчас мы видим, что число случаев снизилось. Но как только мы все откроем, снимем маски, прекратим соблюдать правила, то опять пойдет волна. Вирус никуда не делся", - сказала Чумаченко.

Это не последний карантин

Эпидемиолог Екатерина Сояк считает, что пока страна не провакцинирует большинство населения - карантины будут вводить.

"Вакцинация продвигается очень медленно, и прививают только людей из групп риска. Поэтому мы выживаем за счет карантинных мер. Пока страна не достигнет нормальных темпов вакцинации, у нас будут вводить карантины", – отмечает Екатерина Сояк.