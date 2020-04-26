Эпидемиолог рассказал, когда начнется вторая волна коронавируса в Украине

Вторая волна коронавируса 2020, по мнению ученых, наступит зимой. Сообщается, что она может повлечь за собой более ужасные последствия, нежели первая. Связано это с тем, что параллельно все начнут болеть гриппом. Об этом сообщил эпидемиолог Владимир Курпита в программе "Ранок з Україною".

По прогнозам медиков, в Украине возможна не только вторая, но даже третья волна заражений COVID-19. Вероятнее всего, это произойдет осенью, когда начнется новый сезон острых респираторных заболеваний.

К слову, эпидемия гриппа начнется приблизительно в тот же период. Этим острым инфекционным заболеванием заражаются ежегодно почти 5 миллионов человек во всем мире, и около четверти миллиона - умирают. В некоторой степени это связано с тем, что организм человека не успевает подготовиться к штамму нового сезона.

"По мнению ученых, во время первой волны, может переболеть только 5% населения. В Украине эта цифра составляет 1,8 миллиона человек. Летом, скорее всего, передача вируса не исчезнет, мы будем продолжать регистрировать единичные случаи, а осенью, когда мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет, что и будет началом второй волны", - сообщил эпидемиолог.

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