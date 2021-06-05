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Эпидемиолог объяснила, почему коллективный иммунитет в Украине - не повод снимать маски

Автор: Владимир Костырин

В Украине на фоне эпидемии COVID-19, несмотря на то, что фиксируются низкие темпы вакцинации, уже можно говорить о возникновении коллективного иммунитета. При этом отмены масочного режима все равно не должно быть.

Об этом заявила эпидемиолог, эксперт ВОЗ Наталья Виноград в эфире "24 канала".

Она обратила внимание, что мутации вируса продолжаются, и медики не знают, какие генотипы циркулируют сейчас, и какие могут быть.

"Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, что лучше там, где есть высокий риск заражения, маску иметь" - отметила Виноград.

Местами повышенного риска заражения коронавирусом являются, в частности, общественный транспорт и закрытые помещения.

По словам эпидемиолога, "достаточно мощный и хороший" иммунитет в Украине позволяет говорить, что в нашей стране "не может быть такого массового и тяжелого поражения населения", как в некоторых других государствах Запада.

Виноград также рассказала, что иммунитет, который производится после выздоровления от COVID-19, является значительно более компетентным, чем полученный после прививки. Он способен защитить от тяжелого течения болезни, а также, вероятно, от повторного заражения.

Однако важно понимать, что массовая вакцинация является необходимой для победы над коронавирусом, ведь остаются неизвестными ход заболеваемости новыми штаммами коронавируса.

Эпидемиолог также добавила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, изменение "британского" варианта. И в стране Восходящего солнца из-за этого возникла большая проблема.

Ранее сообщалось, что иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса.

Добавим, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о еще одной группе коронавирусов, в случае начала циркуляции которой наступит всемирная катастрофа.

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