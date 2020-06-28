Эпидемиолог объяснил, почему украинцы не хотят носить маски: это невозможно

Коронавирус 2020 (фото: УНИАН)

Летом из-за высокой температуры носить маску крайне тяжело

Коронавирус 2020 обязывает придерживаться определенных правил в общественных местах. Однако на данный момент люди начали забывать о дистанции и защитных масках.

Носить маску просто невозможно из-за высокой температуры воздуха. По словам эксперта, в такую жару в маршрутках совсем нечем дышать. Об этом эпидемиолог Андрей Александрин рассказал изданию "Апостроф".

"Если бы в транспорте была нормальная вентиляция с охлаждением, у людей бы была возможность надевать маску. А если сейчас на улице +35 градусов, а в маршрутке +40, то ни один здоровый человек не выдержит в маске", - сказал эпидемиолог.

Специалист считает, что требовать от людей соблюдать международные противоэпидемические стандарты на данном этапе - неправильно. Потому что для начала необходимо создать комфортные условия для их выполнения.

"Нужно было провести нормальную коммуникационную кампанию, объяснить, что на улице маску носить не нужно, следует держать физическую дистанцию; в помещении надо надевать маску и делать это правильно", - прокомментировал Александрин.

Также не стоит забывать о гигиене рук, которая является одной из самых важных мер для предотвращения инфекций. Руки следует мыть тщательно, не менее 15 секунд. Если мыла нет, можно воспользоваться антисептиком.

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Автор: Дарья Русина