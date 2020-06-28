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Эпидемиолог объяснил, почему украинцы не хотят носить маски: это невозможно

STYLERКоронавирус    28.06.2020 - 09:39
Эпидемиолог объяснил, почему украинцы не хотят носить маски: это невозможно
Коронавирус 2020 (фото: УНИАН)

Летом из-за высокой температуры носить маску крайне тяжело

Коронавирус 2020 обязывает придерживаться определенных правил в общественных местах. Однако на данный момент люди начали забывать о дистанции и защитных масках.

Носить маску просто невозможно из-за высокой температуры воздуха. По словам эксперта, в такую жару в маршрутках совсем нечем дышать. Об этом эпидемиолог Андрей Александрин рассказал изданию "Апостроф".

"Если бы в транспорте была нормальная вентиляция с охлаждением, у людей бы была возможность надевать маску. А если сейчас на улице +35 градусов, а в маршрутке +40, то ни один здоровый человек не выдержит в маске", - сказал эпидемиолог.

Специалист считает, что требовать от людей соблюдать международные противоэпидемические стандарты на данном этапе - неправильно. Потому что для начала необходимо создать комфортные условия для их выполнения.

"Нужно было провести нормальную коммуникационную кампанию, объяснить, что на улице маску носить не нужно, следует держать физическую дистанцию; в помещении надо надевать маску и делать это правильно", - прокомментировал Александрин.

Также не стоит забывать о гигиене рук, которая является одной из самых важных мер для предотвращения инфекций. Руки следует мыть тщательно, не менее 15 секунд. Если мыла нет, можно воспользоваться антисептиком.

Напомним, когда появится вакцина от COVID-19 в Украине.

Мы писали, что эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Коронавирус
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