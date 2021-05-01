Эпидемиолог обратилась к украинцам перед Пасхой: "главная заповедь - не убий"

Заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета обратила внимание на решение властей об ослаблении карантина, но "сняли ограничения на бумаге, а человек не имеет права снимать ограничения с себя".

"Тот, кто инфицирован, не имеет права заразить никого вокруг себя - ни родных, ни кого-то рядом, ни выйти из дома. И главная заповедь - не убий", - сказала Виноград.

Эпидемиолог хочет, чтобы "в такой светлый праздник эту заповедь вспомнил каждый человек и ее придерживался".

Она также отметила, что не ожидает массовых походов в храмы для освящения пасок, так как многие граждане понимают опасность коронавируса.

"Я не думаю, что все пойдут в церковь, потому что многие имеют уже беду в доме, или рядом", - говорит Виноград.

Эпидемиолог подчеркнула, что люди сами в первую очередь ответственны за свое здоровье, и о мерах профилактики и карантинных правилах всех информировали давно.

"Я уверена в том, что каждый человек отвечает за свою жизнь. Можно сказать, что президент отвечает, или Верховная Рада, или министры. Нет. Каждый человек отвечает. Они (власти) должны были бы отвечать, если бы они каждому человеку не сказали: носите маски, соблюдайте дистанцию, не ходите там, где много людей, берегите свою старенькую маму, бабушку, и возьмите на себя хлопоты, чтобы они вообще из дома не выходили... Каждый человек об этом услышал... Каждый отвечает за свою жизнь и за свою семью", - сказала доктор медицинских наук.

Как сообщалось, ранее эксперты оценили, как Пасха может повлиять на эпидемию COVID-19 в Украине.

Также мы писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о следующей волне COVID-19, и рассказал, когда она будет.

Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, который в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроении местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду.



Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада?



А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ к Украине.



Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них - между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.