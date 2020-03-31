Эпидемиолог дала неутешительный прогноз по COVID-19 в Украине: он не остановится

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжит распространяться в Украине и мире, пока не переболеет подавляющее большинство людей

Коронавирус в Украине выявили уже у более 500 человек, и пандемия COVID-19 продолжает распространяться в стране. Врач-эпидемиолог Львовской областной больницы Наталья Иванченко утверждает, что с вирусной инфекцией рано или поздно придется столкнуться каждому из нас.

Медик говорит, что коронавирус очень контагиозный, то есть передается через поверхности, поэтому инфекция очень заразна. Иванченко провела аналогию с гриппом H1N1 2009, которым продолжают болеть до сих пор.

"Эта вся история будет тянуться до тех пор, пока хотя бы 95-99% населения с вирусом не встретится. Он не остановится", - говорит медик.

По ее мнению, задачей каждого из нас является встретиться с вирусом и переболеть им легко, как это, вероятно, произойдет в 85% случаев.

Кроме того Наталья Иванченко говорит, что лучше все же "растянуть" момент встречи с вирусом во времени. Это нужно для того, чтобы, во-первых, система здравоохранения Украины справилась с количеством заболевших, во вторых, потому что с каждым случаем коронавирус понемногу теряет свою "вирулентность".

"Поэтому есть шанс, что все, кто следующим заболеет, будет болеть легче. Поэтому все старания растянуть во времени, разъединить людей оправданы на 100%", - выразила свое мнение медик.

Коронавирус в Украине, прогноз врача-эпидемиолога (видео: YouTube/НТА)

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