UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эпидемиолог дал грустный прогноз о новой вспышке COVID-19 в Украине: ситуация будет как в России

Автор: Владимир Костырин

В Украине вакцинация населения от коронавируса имеет низкий охват групп риска и остается по количеству на низком уровне, что может привести к довольно тяжелым последствиям при новой вспышке COVID-19, в частности из-за варианта "Дельта", считает руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Об этом медик высказался в эфире программы "Сегодня вечером" на канале "Украина 24".

Он отметил, что в Украине при такой вспышке вероятен высокий уровень госпитализации и смертности, как это фиксируется в РФ.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

"Это критически мало, потому что с приходом "Дельты", скоро мы ожидаем вспышку в стране", - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается "очень низкий охват" этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

"Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности", - сказал инфекционист.

Напомним, ранее эпидемиолог заявил, что в Украине значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, но завершилась не волна COVID-19, а ее третий пик.

Также мы писали о том, что эксперты прогнозируют введение нового карантина в Украине уже осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус