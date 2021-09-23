Эпатажная украинская ведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь

Светлана Вольнова, известная украинская телеведущая и актриса, сделала откровенное признание о трагедии, которая оказала на нее громадное влияние и изменила жизнь. 51-летняя светская львица также объяснила, почему ей пришлось завершить карьеру на телевидении.
Об этом Вольнова рассказала в программе "Відверто.LIVE" в эфире канала LIVE.
По словам модели, продюсера и фотографа, смерть дизайнера Сергея Ермакова в возрасте 48 лет, который был близким другом Светланы, стала для нее сильнейшим ударом.
"Это больше чем друг, понимаешь? Когда он ушел, исчезла какая-то часть меня. Потому что я держалась за ту "Светскую жизнь", за "Вольности Вольновой", за что-то еще. Ушел Сергей, я поняла, что начинается новый этап моей жизни. И я очень тяжело это пережила", - рассказала ведущая.
Вольнова призналась, что после кончины товарища ей было так сложно, и "казалось, что я потеряла часть себя".
"Моя прошлая жизнь ушла. Мне даже стыдно признаваться, но смерть Ермакова я переживала на уровне со смертью своего отца. А в какой-то момент даже больше", - отметила она.
Как рассказала Вольнова, затем ее просто перестали брать на украинские телеканалы, хотя и поступали такие предложения.
"Меня никто никуда не брал. На меня был запрет повсюду. Я не знаю, какая причина", - говорит Светлана.
Также именно ей изначально предлагали стать ведущей известной передачи вместо Ольги Фреймут, но снова - потом на канале поступил отказ: "Там сказали: "Вольнова? Да никогда в жизни".
Также Светлана рассказала и о приглашениях работать на ТВ в США, но этому помешали проблемы с языком.
Светская львица поделилась историей, как познакомилась со своим вторым мужем Ричардом из Штатов.
"Это подруга отправила мои модельные фото и переписывалась вместо меня определенное время. Потому что я говорила по-французски, но не говорила по-английски. Когда она мне сказала: "Ричард приезжает завтра", и мы поехали встречать его, я у нее спросила - кто это вообще такой?" - вспоминает ситуацию Вольнова.
Знаменитость добавила, что хотя при встрече мужчина понял, что на самом деле с ним переписывалась другая девушка, но все равно решил продолжить общение.
Вольнова добавила, что до сих пор благодарна своей подруге за такое знакомство.
Видео: Светлана Вольнова рассказала, что изменило ее жизнь
Напомним, ранее Светлана Вольнова показала свой пентхаус в центре Киева и рассказала о главной "фишке" квартире - люстре за 6 тысяч долларов.
Также перед этим Вольнова шокировала поклонников сменой образа - а точнее, экспериментом со цветом кожи.