Эпатажная украинская ведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь

По словам модели, продюсера и фотографа, смерть дизайнера Сергея Ермакова в возрасте 48 лет, который был близким другом Светланы, стала для нее сильнейшим ударом.

"Это больше чем друг, понимаешь? Когда он ушел, исчезла какая-то часть меня. Потому что я держалась за ту "Светскую жизнь", за "Вольности Вольновой", за что-то еще. Ушел Сергей, я поняла, что начинается новый этап моей жизни. И я очень тяжело это пережила", - рассказала ведущая.

Вольнова призналась, что после кончины товарища ей было так сложно, и "казалось, что я потеряла часть себя".

"Моя прошлая жизнь ушла. Мне даже стыдно признаваться, но смерть Ермакова я переживала на уровне со смертью своего отца. А в какой-то момент даже больше", - отметила она.

Как рассказала Вольнова, затем ее просто перестали брать на украинские телеканалы, хотя и поступали такие предложения.

"Меня никто никуда не брал. На меня был запрет повсюду. Я не знаю, какая причина", - говорит Светлана.

Также именно ей изначально предлагали стать ведущей известной передачи вместо Ольги Фреймут, но снова - потом на канале поступил отказ: "Там сказали: "Вольнова? Да никогда в жизни".

Также Светлана рассказала и о приглашениях работать на ТВ в США, но этому помешали проблемы с языком.

Светская львица поделилась историей, как познакомилась со своим вторым мужем Ричардом из Штатов.

"Это подруга отправила мои модельные фото и переписывалась вместо меня определенное время. Потому что я говорила по-французски, но не говорила по-английски. Когда она мне сказала: "Ричард приезжает завтра", и мы поехали встречать его, я у нее спросила - кто это вообще такой?" - вспоминает ситуацию Вольнова.

Знаменитость добавила, что хотя при встрече мужчина понял, что на самом деле с ним переписывалась другая девушка, но все равно решил продолжить общение.

Вольнова добавила, что до сих пор благодарна своей подруге за такое знакомство.

Видео: Светлана Вольнова рассказала, что изменило ее жизнь