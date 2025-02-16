Ендокринологи розповіли про ін'єкції для схуднення та в яких випадках їх призначають

Які є ін'єкції для зниження ваги

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, на сьогодні достатньо вивчений у клінічних дослідженнях Ozempic, який містить діючу речовину семаглутид. Він впливає на один рецептор GLP-1 (глюкагоноподібний пептид 1) і зниження ваги відбудеться на 15% протягом року.

Тоді як Mounjaro містить діючу речовину тирзепатид і він має вплив на два рецептори - як на глюкагоноподібний пептид 1, так і на глюкозозалежний інусулінотропний пептид. І зниження ваги відбудеться до 20% протягом року .

Важливо, що для призначення цих препаратів є певні покази. Першочергово - це цукровий діабет 2 типу та ожиріння. Дані препарати гарно регулюють глюкозоцентричний контроль, рівень глікемії, зниження рівня глікованого гемоглобіну, вплив на ліпідний спектр, на інсулінорезистентність

Однак, люди, які мають індекс маси тіла нижче 27 одиниць виміру, заборонено застосовувати такі препарати. Їх можуть призначати, коли індекс маси тіла сягає 30 і є певні супутні захворювання.

"Знижувати вагу - це не тільки введення ін'єкційних препаратів, це є висока ваша мотивація, регулярна фізична активність та забалансоване харчування", - додала медик.

Які побічні ефекти можуть виникнути

За словами ендокринолога та дієтолога Наталії Самойленко, у кожного препарату є своє призначення, протипокази та побічні дії.

Ін'єкції для втрати ваги найчастіше призначають, якщо є діабет 2 типу та ожиріння. Людям з нормальною вагою такі препарати не призначають, адже найчастіше саме в них будуть такі ускладнення.

Можуть виникнути такі побічні ефекти:

нудота, блювання, діарея та слабкість.

серйозніші ризики: панкреатит, проблеми з жовчним міхуром, ризик пухлин щитовидної залози

Після припинення прийому апетит може різко зрости, що часто призводить до повернення ваги або навіть її збільшення.

"Ін’єкції для схуднення - це не чарівна пігулка", - додала експерт.

До того ж важливо бути обережними, адже в інтернеті можна знайти багато підробок та нелегальних постачальників - це величезний ризик для здоров’я.



