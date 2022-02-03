Эндокринолог назвала симптомы, которые указывают на диабет у детей

Специалист также рассказала о диабете 1 и 2 типа у детей, какие симптомы указывают на недуг, и что следует предпринимать родителям.

Врач рассказала, что при диабете первого типа ребенок:

начинает пить много воды,

часто бегает в туалет,

очень быстро теряет вес,

становится дряблым, хилым и сонливым,

кожа становится сухой, появляются фурункулы, гнойничковые высыпания.

"Если вы заметили такие симптомы у своего ребенка - как можно скорее обращайтесь к врачу, пройдите необходимые обследования. Ведь если лечение не начать вовремя, состояние малыша будет только ухудшаться. Это может привести к диабетической коме", - предупреждает эндокринолог.

Что касается сахарного диабета второго типа у детей, то его выявляют гораздо реже, говорит врач.

"Дефицит инсулина в организме при этом не так выражен, поэтому лечат его с помощью диеты и специальных препаратов. Этот тип диабета часто встречается у детей с избыточным весом тела", - рассказывает Кумушева и добавляет, что сейчас болезнь "молодеет".

По словам специалиста, главными факторами диабета 2 типа является способ жизни современных детей:

постоянное сиденье за компьютером,

нехватка подвижности,

употребление сладких напитков и других вредных сладостей.

Медики могут диагностировать диабет у детей с помощью лабораторного анализа крови и мочи. Так, нормой считается, если уровень сахара в крови натощак составляет от 3,5 до 5,5 ммоль/литр. Если показатели превышают норму - это свидетельствует об опасности диабета.

"Если у ребенка есть вышеперечисленные жалобы или родители видят изменения в состоянии здоровья или физическом развитии ребенка, им следует обратиться к своему семейному врачу, который после осмотра ребенка примет решение о необходимости консультации у детского эндокринолога", - рассказывает врач.