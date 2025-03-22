Ендокринолог назвала ліки, які призводять до збільшення ваги та зниження лібідо

Як антидепресанти впивають на набір ваги

За словами лікаря, майже щоденно приходять на прийом пацієнти, які потребують лікування антидепресантами. Ці препарати по-різному впливають на набір ваги. Зокрема, це може бути невелике збільшення, умовно до 2 кілограмів, але не до 20.

Якщо людина має депресивний розлад, то вона заїдає всі свої проблеми, їй хочеться смачненького, щоб отримати задоволення. Таким заїданням у неї збільшується вага.

Антидепресанти також часто впливають на вагу, лібідо і щитоподібну залозу.



Коли людина страждає від душевного болю та мук депресії, то лікування антидепресантами - це дієвий метод полегшення стану пацієнта.

Побічні дії антидепресантів

Лікар зазначила, що антидепресанти поліпшують емоційний стан завдяки впливу на рівень нейромедіаторів (серотонін і норадреналін). Однак, існують певні побічні дії препаратів.

Щитоподібна залоза

Антидепресанти не мають вираженого негативного впливу на гормони, можливе лише зниження Т4 вільного без підвищення ТТГ, але усе це - у межах норми.

Набір ваги

Є препарати, що можуть призвести до збільшення ваги (+2 кг), утім є і такі, що абсолютно не впливають на вагу.

Лібідо

Депресія сама по собі може виступати антагоністом лібідо. Однак якщо ви проходите медикаментозне лікування і помічаєте зниження лібідо, важливо з’ясувати, чи є причиною сексуальної дисфункції безпосередньо діагноз чи антидепресант, який ви приймаєте.

Важливо розуміти, що приймати антидепресанти - це абсолютно нормально і зовсім не соромно. Основне - дослухатись до лікаря та свого організму.

З чим не можна поєднувати антидепресанти

Антидепресанти можуть взаємодіяти з багатьма речовинами, що може знижувати їх ефективність або спричиняти небезпечні побічні ефекти. Ось основні речі, з якими їх не варто поєднувати:

алкоголь - може посилювати седативний ефект та збільшувати ризик побічних реакцій

інші ліки для ЦНС (седативні, снодійні, антипсихотики) - можуть спричиняти надмірну сонливість і пригнічення дихання

препарати від мігрені - підвищують ризик серотонінового синдрому

препарати для схуднення або стимулятори - можуть викликати підвищений тиск та проблеми з серцем

звіробій - природний антидепресант, який може спричинити небезпечні взаємодії та серотоніновий синдром

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