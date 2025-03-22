Ендокринолог назвала ліки, які призводять до збільшення ваги та зниження лібідо

Антидепресанти допомагають мільйонам людей боротися з депресією, але багато хто помічає зміну ваги після початку лікування. Чому це відбувається та як запобігти цьому?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
За словами лікаря, майже щоденно приходять на прийом пацієнти, які потребують лікування антидепресантами. Ці препарати по-різному впливають на набір ваги. Зокрема, це може бути невелике збільшення, умовно до 2 кілограмів, але не до 20.
Якщо людина має депресивний розлад, то вона заїдає всі свої проблеми, їй хочеться смачненького, щоб отримати задоволення. Таким заїданням у неї збільшується вага.
Антидепресанти також часто впливають на вагу, лібідо і щитоподібну залозу.
Коли людина страждає від душевного болю та мук депресії, то лікування антидепресантами - це дієвий метод полегшення стану пацієнта.
Лікар зазначила, що антидепресанти поліпшують емоційний стан завдяки впливу на рівень нейромедіаторів (серотонін і норадреналін). Однак, існують певні побічні дії препаратів.
Щитоподібна залоза
Антидепресанти не мають вираженого негативного впливу на гормони, можливе лише зниження Т4 вільного без підвищення ТТГ, але усе це - у межах норми.
Набір ваги
Є препарати, що можуть призвести до збільшення ваги (+2 кг), утім є і такі, що абсолютно не впливають на вагу.
Лібідо
Депресія сама по собі може виступати антагоністом лібідо. Однак якщо ви проходите медикаментозне лікування і помічаєте зниження лібідо, важливо з’ясувати, чи є причиною сексуальної дисфункції безпосередньо діагноз чи антидепресант, який ви приймаєте.
Важливо розуміти, що приймати антидепресанти - це абсолютно нормально і зовсім не соромно. Основне - дослухатись до лікаря та свого організму.
Антидепресанти можуть взаємодіяти з багатьма речовинами, що може знижувати їх ефективність або спричиняти небезпечні побічні ефекти. Ось основні речі, з якими їх не варто поєднувати:
Вас може зацікавити