Я ему не завидую: Билык сделала откровенное заявление о Зеленском

Знаменитая украинская певица Ирина Билык рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и поделилась своими мыслями касательно того, что может ожидать Украину дальше. Об этом исполнительница рассказала в одном из интервью для росСМИ.

Ирина Билык утверждает, что Зеленский помирит Россию с Украиной. По ее словам, многие люди надеются на это и потому голосуют за "Партию Зе". "Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды", - заявила певица.

Также артистка отметила, что знакома с Владимиром Зеленским лично, поскольку не раз работала с ним в разных программах. На тот момент Билык даже не предполагала, что артист будет управлять страной.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

"Я ему не завидую - представляете, какая это нагрузка?! Жалею даже его в душе, потому что быть президентом - тяжелая работа. Без семьи, без выходных", - поделилась Билык.

Ранее Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской. Подписчики были шокированы, однако отметили, что очень ждут дуэт двух талантливых исполнительниц.

Напомним, что 49-летняя Ирина Билык откровенно порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Также замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.