Еммі 2023: усі переможці телевізійної премії
Переможці премії Еммі 2023 (фото: Getty Images)
Американська академія телебачення оголосила лауреатів премії Еммі 2023. Церемонія нагородження мала відбутися восени 2023 року, однак через страйки у Голлівуді вона кілька місяців відкладалася.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу розповідає, хто все-таки забрав додому заповітну статуетку.
Повний перелік переможців премії
- Найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці"
- Найкращий комедійний серіал - "Ведмідь"
- Короткий серіал - "Сварка"
- Актор головної ролі в драматичному серіалі - Кіран Калкін ("Спадкоємці")
- Акторка головної ролі в драматичному серіалі - Сара Снук ("Спадкоємці")
- Актор другого плану в драматичному серіалі - Метью Макфейден ("Спадкоємці")
- Акторка другого плану в драматичному серіалі - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
- Актор головної ролі в комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Акторка головної ролі в комедійному серіалі - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
- Актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
- Акторка другого плану в комедійному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Актор головної ролі в короткому серіалі - Стівен Юн ("Сварка")
- Акторка головної ролі в короткому серіалі - Алі Вонґ ("Сварка")
- Актор другого плану в короткому серіалі - Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")
- Акторка другого плану в короткому серіалі - Нісі Неш-Беттс ("Дамер - чудовисько: історія Джеффрі Дамера")
- Сценарій драматичного серіалу - Джессі Армстронг ("Спадкоємці")
- Сценарій короткого серіалу - Лі Сон Джин ("Сварка")
- Режисура драматичного серіалу - Марк Майлод ("Спадкоємці")
- Сценарій комедійного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
- Режисура драматичного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
- Розважальна програма - "Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс"
- Реаліті-шоу/змагання - "Королівські перегони Ру Пола"
- Розмовне телешоу - "Щоденне шоу з Тревором Ноа"
- Ток-шоу - "Події минулого тижня з Джоном Олівером"