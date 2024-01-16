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Еммі 2023: усі переможці телевізійної премії

Переможці премії Еммі 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська академія телебачення оголосила лауреатів премії Еммі 2023. Церемонія нагородження мала відбутися восени 2023 року, однак через страйки у Голлівуді вона кілька місяців відкладалася.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу розповідає, хто все-таки забрав додому заповітну статуетку.

Повний перелік переможців премії

  • Найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці"
  • Найкращий комедійний серіал - "Ведмідь"
  • Короткий серіал - "Сварка"

 

  • Актор головної ролі в драматичному серіалі - Кіран Калкін ("Спадкоємці")
  • Акторка головної ролі в драматичному серіалі - Сара Снук ("Спадкоємці")

 

  • Актор другого плану в драматичному серіалі - Метью Макфейден ("Спадкоємці")
  • Акторка другого плану в драматичному серіалі - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
  • Актор головної ролі в комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

 

  • Акторка головної ролі в комедійному серіалі - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
  • Актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
  • Акторка другого плану в комедійному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Актор головної ролі в короткому серіалі - Стівен Юн ("Сварка")
  • Акторка головної ролі в короткому серіалі - Алі Вонґ ("Сварка")
  • Актор другого плану в короткому серіалі - Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")

 

  • Акторка другого плану в короткому серіалі - Нісі Неш-Беттс ("Дамер - чудовисько: історія Джеффрі Дамера")
  • Сценарій драматичного серіалу - Джессі Армстронг ("Спадкоємці")
  • Сценарій короткого серіалу - Лі Сон Джин ("Сварка")
  • Режисура драматичного серіалу - Марк Майлод ("Спадкоємці")
  • Сценарій комедійного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
  • Режисура драматичного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
  • Розважальна програма - "Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс"
  • Реаліті-шоу/змагання - "Королівські перегони Ру Пола"

 

  • Розмовне телешоу - "Щоденне шоу з Тревором Ноа"
  • Ток-шоу - "Події минулого тижня з Джоном Олівером"
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