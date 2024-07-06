UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Емілія Кларк налякала мережу екстремальним схудненням. Як змінилася зірка "Гри Престолів"

Емілія Кларк (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка серіалу "Гра Престолів" Емілія Кларк, яка зіграла Дейнеріс Таргарієн, стривожила фантів. Акторка не змогла приховати, що сильно схудла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий допис в Instagram Кларк.

Як змінилася актриса

Так, зірка поділилася кількома "свіжими" кадрами. На них Кларк позує у чорній сукні з відкритими плечима. Акторка приміряла скромний, але дуже ефектний образ.

Вона не робила яскравого макіяжу та обрала природність. А волосся актриса просто вирівняла.

На фото можна помітити, що Кларк дуже схудла. 37-річна актриса і до цього була стрункою, а тепер стала ще "підтягнутішою".

 

Як реагує мережа

У коментарях під новими фото фанати пишуть, що екстремальне схуднення Кларк змушує їх перейматися її здоров'ям. На думку користувачів, актриса дуже захопилася. Також користувачі пишуть:

  • "Не худніть, Еміліє!"
  • "З вами все окей?"
  • "Емілія стала занадто худою? Чи варто нам хвилюватися? Хочу, щоб вона була щасливою та здоровою"
  • "Красуня! Але будьте обережні зі своїм тілом - ви занадто худа"
  • "Ви хворі?".

Емілія Кларк до схуднення - як виглядала зірка

Ще кілька років тому акторка була зовсім іншою. У неї був не такий стиль, а вилиці - не настільки вираженими.

Кларк до схуднення (фото: instagram.com/emilia_clarke)

Читайте РБК-Україна в Google News
Игра престоловЗірки шоу-бізнесуАкторка