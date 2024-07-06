Емілія Кларк налякала мережу екстремальним схудненням. Як змінилася зірка "Гри Престолів"

Зірка серіалу "Гра Престолів" Емілія Кларк, яка зіграла Дейнеріс Таргарієн, стривожила фантів. Акторка не змогла приховати, що сильно схудла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий допис в Instagram Кларк.
Так, зірка поділилася кількома "свіжими" кадрами. На них Кларк позує у чорній сукні з відкритими плечима. Акторка приміряла скромний, але дуже ефектний образ.
Вона не робила яскравого макіяжу та обрала природність. А волосся актриса просто вирівняла.
На фото можна помітити, що Кларк дуже схудла. 37-річна актриса і до цього була стрункою, а тепер стала ще "підтягнутішою".
У коментарях під новими фото фанати пишуть, що екстремальне схуднення Кларк змушує їх перейматися її здоров'ям. На думку користувачів, актриса дуже захопилася. Також користувачі пишуть:
Ще кілька років тому акторка була зовсім іншою. У неї був не такий стиль, а вилиці - не настільки вираженими.
Кларк до схуднення (фото: instagram.com/emilia_clarke)
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