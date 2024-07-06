Емілія Кларк налякала мережу екстремальним схудненням. Як змінилася зірка "Гри Престолів"

Як змінилася актриса

Так, зірка поділилася кількома "свіжими" кадрами. На них Кларк позує у чорній сукні з відкритими плечима. Акторка приміряла скромний, але дуже ефектний образ.

Вона не робила яскравого макіяжу та обрала природність. А волосся актриса просто вирівняла.

На фото можна помітити, що Кларк дуже схудла. 37-річна актриса і до цього була стрункою, а тепер стала ще "підтягнутішою".

Як реагує мережа

У коментарях під новими фото фанати пишуть, що екстремальне схуднення Кларк змушує їх перейматися її здоров'ям. На думку користувачів, актриса дуже захопилася. Також користувачі пишуть:

"Не худніть, Еміліє!"

"З вами все окей?"

"Емілія стала занадто худою? Чи варто нам хвилюватися? Хочу, щоб вона була щасливою та здоровою"

"Красуня! Але будьте обережні зі своїм тілом - ви занадто худа"

"Ви хворі?".

Емілія Кларк до схуднення - як виглядала зірка

Ще кілька років тому акторка була зовсім іншою. У неї був не такий стиль, а вилиці - не настільки вираженими.

Кларк до схуднення (фото: instagram.com/emilia_clarke)