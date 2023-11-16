Емеральд vs Стипанюк: аб'юз, брехня, фізичне насилля і стосунки після розлучення

З чого все починалося

Євгенія познайомилася з чоловіком, перебуваючи на фронті. Вона тоді служила в Запорізькій області. Стипанюк також представився військовим ЗСУ на ротації, хоча потім це виявилося обманом.

Жінка розповідає, що її підкупила манера спілкування Євгенія.

"Він мені написав, дуже культурно. Хоча коли я побачила його сторінку, подумала, що він якийсь самовпевнений боклан, але мене вразила його манера спілкування. Він добирав слова, які пронизували", - каже Емеральд.

Майже через місяць Стипанюк зробив їй пропозицію, а вже за кілька місяців вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Та попри це вже на початку були тривожні "дзвіночки".

"По-перше, мені дуже не сподобалося, що він погано висловлювався про свою першу дружину Настю, з якою він був три роки разом. Він подавав це так, що вони (колишні Стипанюка - ред.) були меркантильними та зраджували його. Я почала його жаліти. Це теж класичний прийом аб'юзера", - зазначає колишня військова.

Перша відкрита брехня

Емеральд весною вперше зрозуміла, що Стипанюк їй бреше. Нібито перебуваючи на фронті, він постійно був п'яним, що вкрай небезпечно в умовах бойових дій.

Але другий фактор став дуже показовим.

"Вони справді поїхали в якесь село під Харків на чотири дні. Вони жили в хаті, так, без лакшері умов, але там були ліжка з матрацами. А він всі чотири дні жалівся мені. Тоді я зрозуміла, що він просто не знає, що таке фронт. Я жінка, я спала на сирій землі в холодному полі. І я не нила. А тут такий кремезний чоловік, теж наче військовий…" - ділиться роздумами співрозмовниця.

Фізичне та психологічне насилля в сім'ї

Євгенія пригадує, що переважно страждала від психологічного насилля. Разом із тим вона додає, що таким чином людину можна знищити настільки, що в неї зникне бажання жити.

"Я хотіла теж себе вбити. Ось до такого стану мене довели. Я не хотіла жити. У мене був такий стан, що я хотіла йому віддати все, що в мене є. Просто забирай і не чіпай", - зізнається поліцейська в декреті.

Фізичне насилля розпочалося після народження доньки. І коли Євгенія це збагнула, швидко пішла від Стипанюка.

"Повірте мені: ще на пів року я залишилася б, це могло б дуже погано закінчитися. Те, що він мене бив би, це точно. Давайте також не забувати, що я володію зброєю, що я повернулася з фронту, теж психологічно травмована. Ми можемо припустити, якби він мене сильно бив, я могла б взяти зброю й сісти до в'язниці", - розповідає жінка.

Стосунки зі Стипанюком після розриву

Це питання Емеральд коментує лише одним словом: "Ніякі". Хоча додає, що колишній чоловік намагався вийти на зв'язок і почав маніпулювати спільною дитиною.

"Коли я пішла, він почав мені писати, але я не відповідала взагалі. Вперше я відповіла через півтора місяця. Він хотів забрати дитину на вихідні. Я не проти спілкування з дитиною, але лише в присутності моїй та моєї матері, на тій території, де зараз проживає зі мною дитина", - каже Євгенія.

Наразі мама двох донечок має намір позбавляти Стипанюка батьківських прав, щоб обмежити спілкування з молодшою дівчинкою Афіною.