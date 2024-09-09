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Єлизавету ІІ перед смертю мучав "страшний біль": королівський експерт повідав маловідомі деталі

Єлизавета ІІ (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Останні роки свого життя покійна королева Єлизавета ІІ щодня відчувала "страшний біль". Але, незважаючи на це, вона продовжувала виконувати свої королівські обов’язки до самого кінця.

Такі подробиці розповів виданню The Mirror королівський експерт Омід Скобі, пише РБК-Україна (проект Styler).

Деталі

Зі слів Оміда, король Чарльз - тоді принц Уельський - був готовий замінити свою матір, і королівські помічники навіть, як повідомляється, заохочували покійну королеву передати деякі з її значущих останніх обов’язків синові, враховуючи проблеми зі здоров’ям, з якими вона зіштовхнулася.

Але, незважаючи на допомогу, яку вона мала, колишній монарх відмовився від цих пропозицій, ставлячи свій обов’язок вище за особистий комфорт до кінця свого життя, - стверджує королівський експерт у своїй фантастичній книзі "Ендшпіль".

Король Чарльз III з Єлизаветою II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Автор розповів, що коли Борис Джонсон пішов у відставку з поста прем’єр-міністра, а Ліз Трасс зайняла його місце, королівські помічники запропонували Чарльзу запросити Трасс сформувати новий уряд, враховуючи "страшний біль", який відчувала покійна королева.

Однак, як пише Скобі, покійна королева "зухвало" відмовилася від цієї пропозиції, демонструючи свою внутрішню відданість своїм обов’язкам монарха.

Зустрічі відбулися в Балморалі, тож королеві не довелося їхати до Лондона лише за два дні до смерті.

"Стурбовані придворні сказали монарху, що їй краще дозволити принцу Чарльзу виконати завдання замість неї", - написав Скобі.

Єлизавета II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Зрештою, спадкоємець уже заступався за свою матір під час відкриття парламенту через чотири місяці. Але це був один із обов’язків, від якого королева - незважаючи на тяжкий біль, який вона відчувала наодинці - не відступала б. "Це моя робота", - говорила вона помічникам.

Нагадаємо, 8 вересня 2024 року виповнилося два роки від дня смерті королеви Єлизавети II - монархині, яка правила Великою Британією найдовше в історії. 

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