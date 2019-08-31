Елизавете II грозит казнь: шокирующие подробности

Королева Елизавета II (Getty Images)

Британскую королеву могут поджидать неприятности

Королева Елизавета II может быть казнена из-за неудачно принятого решения. Такое заявление сделала оппозиция, сообщил активист Рахим Кассам на своем сайте.

Вчера Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. Премьер-министр объяснил это необходимостью принятия нового законодательства. Позже в тот же день королева одобрила это решение.

Враги Джонсона обвинили его в попытке таким образом помешать Палате общин заблокировать выход страны из Европейского союза без соглашения.

А вот основательница организации Best for Britain Наоми Смит посчитала, что решение премьера является актом тирании.

Королева Елизавета II (Getty Images)

"Королеве стоит помнить, что история не слишком доброжелательна к монархам, которые способствуют приостановке демократии", - добавила она.

По мнению Рахима Кассама, бывшего советника политика Найджела Фараджа, Смит намекнула Елизавете на судьбу ее предшественника Карла I, который в 17 веке был свергнут и обезглавлен после затянувшихся разногласий с парламентом.

Напомним, что Меган Маркл страдает из-за давления, которое оказывают на нее постоянные сравнения с Кейт Миддлтон.

Мы писали, что Меган Маркл и принцу Гарри придется сделать сложный выбор и определиться с той ролью, которую они должны будут играть в будущем.

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.