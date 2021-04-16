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Елизавета II впервые после смерти Филиппа выбралась из дворца: появились фото

Автор: Светлана Мащенко

Елизавета II впервые со дня смерти принца Филиппа 9 апреля покинула дворец. Королева Великобритании решила выгулять собак накануне похорон, которые состоятся 17 апреля.

Об этом сообщает The Sun.

"Ее Величество была сфотографирована сегодня, 16 апреля, днем, когда она выезжала из Виндзорского замка на зеленом "ягуаре". Это первый раз, когда ее видели после смерти Филиппа", - говорится в сообщении.

На королеве была шляпа и солнцезащитные очки.

"Было видно, как охранник стоит по стойке смирно, когда она направляется в Сады Фрогмор, чтобы пройти к своим любимым псам", - пишет издание.

Фото: Елизавета II впервые покинула дворец после смерти мужа (thesun.co.uk)

Сообщается, что Елизавета II много времени проводила с собаками пород корги и дорги, по кличке Муик и Фергус, когда Филип целый месяц был в больнице. Домашние любимцы помогали подбодрить Ее Величество.

Фото: Елизавета II выехала из дворца, чтобы выгулять собак (thesun.co.uk)

Отметим, что Елизавета II после смерти мужа уже выполняла официальные обязанности. Она 13 апреля приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе. Но сам дворец она для этого не покидала.

Напомним, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзорском замке 9 апреля. В последнее время герцог Эдинбургский болел.

Церемония похорон супруга королевы Елизаветы II состоится 17 апреля в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.

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Новости Украины Елизавета IIпринц Филипп
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